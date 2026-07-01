Tras el anuncio de PlayStation de la ‘muerte’ de los CD, cientos de usuarios respondieron disgustados: desató polémica

El futuro de los videojuegos en formato físico volvió a quedar en entredicho tras el más reciente anuncio de Sony. La compañía confirmó que dejará de fabricar discos para los nuevos títulos de PlayStation a partir de enero de 2028, una decisión que fue recibida con una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde numerosos jugadores manifestaron su preocupación por el rumbo de la industria.

La inesperada decisión de Sony que transformaría para siempre los juegos de PlayStation: todo estaría listo para 2028

Aunque Sony presentó el cambio como una adaptación a los nuevos hábitos de consumo, una parte importante de la comunidad considera que la medida representa una pérdida de derechos y de opciones para quienes prefieren adquirir sus videojuegos en formato físico.

PlayStation explica por qué dejará atrás los discos físicos

En un comunicado conjunto, la empresa informó que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos juegos para consolas PlayStation estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como en los establecimientos que comercialicen códigos de descarga.

Sony justificó el cambio al asegurar que responde a la evolución del mercado. En el documento señaló que la medida se adopta porque “las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital”.

Además, sostuvo que se trata de “una evolución natural” para la empresa, ya que “la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos”. También indicó que continuará enfocando sus esfuerzos en desarrollar nuevas formas para que los jugadores accedan a los videojuegos y reiteró su compromiso de ofrecer una buena experiencia a la comunidad.

Los jugadores expresaron preocupación por el futuro de sus compras

Lejos de generar entusiasmo, el anuncio provocó cientos de comentarios en plataformas como X y otras redes sociales. Uno de los temas que más se repitió fue la incertidumbre sobre la conservación de los juegos adquiridos en formato digital. Algunos usuarios escribieron:

“¿Quién nos garantiza que dentro de 10 años siga viva la tienda en PS4?”.

La inquietud hace referencia a que, a diferencia de un disco físico, una compra digital depende de que la tienda y los servicios en línea continúen funcionando para que los usuarios puedan acceder al contenido.

Otros jugadores lamentaron la desaparición de una alternativa que, según ellos, ofrecía mayor libertad al consumidor.

“La existencia del formato físico representa más opciones y libertades para el consumidor”.

También hubo quienes calificaron la decisión como un punto de inflexión para la industria.

“Acaban de cambiar el mercado para siempre”.

El formato físico sigue siendo importante para muchos aficionados

Entre las reacciones también surgió la preocupación por aspectos que durante años estuvieron asociados a los videojuegos en formato físico, como la posibilidad de intercambiar títulos, revenderlos, coleccionarlos o conservarlos sin depender por completo de una plataforma digital.

Uno de los comentarios más compartidos resumió esa preocupación de la siguiente manera:

“No hay intercambio de discos con amigos, no hay reventa, no hay colección... Pagamos por una licencia que no nos pertenece”.

Otro aficionado cuestionó el atractivo de las futuras consolas bajo este modelo:

“Pregunta completamente genuina, ¿cuál se supone que es el atractivo de comprarse una consola de ahora en adelante?”.

Aunque el cambio no entrará en vigor hasta 2028 y solo afectará a los nuevos lanzamientos, el anuncio ya abrió un amplio debate entre quienes consideran que el formato digital ofrece mayor comodidad y quienes creen que la desaparición de los discos físicos implica perder parte del control sobre los videojuegos que adquieren.