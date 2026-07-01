Tras el anuncio de PlayStation de la ‘muerte’ de los CD, cientos de usuarios respondieron disgustados: desató polémica

El futuro de los videojuegos en formato físico volvió a quedar en entredicho tras el más reciente anuncio de Sony. La compañía confirmó que dejará de fabricar discos para los nuevos títulos de PlayStation a partir de enero de 2028, una decisión que fue recibida con una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde numerosos jugadores manifestaron su preocupación por el rumbo de la industria.
Aunque Sony presentó el cambio como una adaptación a los nuevos hábitos de consumo, una parte importante de la comunidad considera que la medida representa una pérdida de derechos y de opciones para quienes prefieren adquirir sus videojuegos en formato físico.
PlayStation explica por qué dejará atrás los discos físicos
En un comunicado conjunto, la empresa informó que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos juegos para consolas PlayStation estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como en los establecimientos que comercialicen códigos de descarga.
Sony justificó el cambio al asegurar que responde a la evolución del mercado. En el documento señaló que la medida se adopta porque “las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital”.
Important updates:— PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026
News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY
News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6
Además, sostuvo que se trata de “una evolución natural” para la empresa, ya que “la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos”. También indicó que continuará enfocando sus esfuerzos en desarrollar nuevas formas para que los jugadores accedan a los videojuegos y reiteró su compromiso de ofrecer una buena experiencia a la comunidad.
Los jugadores expresaron preocupación por el futuro de sus compras
Lejos de generar entusiasmo, el anuncio provocó cientos de comentarios en plataformas como X y otras redes sociales. Uno de los temas que más se repitió fue la incertidumbre sobre la conservación de los juegos adquiridos en formato digital. Algunos usuarios escribieron:
“¿Quién nos garantiza que dentro de 10 años siga viva la tienda en PS4?”.
Es irónico que Sony haya anunciado a la vez el fin del formato físico con el cierre de PS Store en PS3 y Vita, porque ese es el principal problema del formato digital.— Universo PlayStation (@PlayVerso) July 1, 2026
¿Quien nos garantiza que dentro de 10 años siga viva la tienda en PS4? Por ejemplo ... 🤷♂️
La inquietud hace referencia a que, a diferencia de un disco físico, una compra digital depende de que la tienda y los servicios en línea continúen funcionando para que los usuarios puedan acceder al contenido.
Otros jugadores lamentaron la desaparición de una alternativa que, según ellos, ofrecía mayor libertad al consumidor.
“La existencia del formato físico representa más opciones y libertades para el consumidor”.
Esta es la decisión más tonta y obtusa que se ha tomado en esta industria en un mar por demás abundante— Ezequiel Segura (@ChubbyEze) July 1, 2026
Independientemente de mis preferencias personales. La existencia del formato físico representa más opciones y libertades para el consumidor.Decepcionante de manera fundamental https://t.co/yLZVF60Orb
También hubo quienes calificaron la decisión como un punto de inflexión para la industria.
“Acaban de cambiar el mercado para siempre”.
Acaban de cambiar el mercado para siempre.— Héctor (@ishierro_) July 1, 2026
Es de los días más tristes de toda la historia de los videojuegos.
Menos derechos, menos garantías, mayores precios y mayores barreras de entrada.
Día triste, muy, muy triste. https://t.co/3QHePba7pm
El formato físico sigue siendo importante para muchos aficionados
Entre las reacciones también surgió la preocupación por aspectos que durante años estuvieron asociados a los videojuegos en formato físico, como la posibilidad de intercambiar títulos, revenderlos, coleccionarlos o conservarlos sin depender por completo de una plataforma digital.
Uno de los comentarios más compartidos resumió esa preocupación de la siguiente manera:
“No hay intercambio de discos con amigos, no hay reventa, no hay colección... Pagamos por una licencia que no nos pertenece”.
SE ACABÓ! Primero nos quitaron los libritos, los manuales de los juegos, luego nos quitaron el disco y ahora nos quitaron todo.— Michael Quesada (@michaelpcmaster) July 1, 2026
Sí, SONY anuncia que a partir del 2028, todos los juegos nuevos que salgan para sus consolas serán ediciones digitales
Tiene sentido? Quizá, pues… pic.twitter.com/XenE4Q07JP
Otro aficionado cuestionó el atractivo de las futuras consolas bajo este modelo:
“Pregunta completamente genuina, ¿cuál se supone que es el atractivo de comprarse una consola de ahora en adelante?”.
pregunta completamente genuina, cual se supone que es el atractivo de comprarse una consola de ahora en adelante https://t.co/Pm9o6DY4jV— ratonazul (@ratonazul_) July 1, 2026
Aunque el cambio no entrará en vigor hasta 2028 y solo afectará a los nuevos lanzamientos, el anuncio ya abrió un amplio debate entre quienes consideran que el formato digital ofrece mayor comodidad y quienes creen que la desaparición de los discos físicos implica perder parte del control sobre los videojuegos que adquieren.