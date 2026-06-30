Sony adelanta cómo será la próxima PlayStation: no dependerá solo del televisor y llegará con un precio más alto

Sony busca romper con la idea de que PlayStation es una consola pensada únicamente para el televisor del salón. Con su próxima generación de hardware, la compañía quiere ofrecer una experiencia de juego más flexible que vaya “más allá” de ese espacio tradicional y que no se limite a ser una simple alternativa para quienes juegan en PC.

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La empresa japonesa ya trabaja en la nueva generación de PlayStation, con el objetivo de apostar por nuevos formatos de uso que permitan disfrutar de sus videojuegos en distintos entornos, adaptándose a las nuevas formas de consumo.

“PlayStation ha estado fuertemente asociada durante mucho tiempo con la idea de jugar en el salón de casa; sin embargo, en los últimos años cada vez más usuarios en todo el mundo utilizan monitores personales”, explicó el presidente y director ejecutivo de Sony, Hideaki Nishino, al responder preguntas de inversionistas sobre la estrategia para atraer nuevamente a los jugadores que migraron al PC durante la pandemia.

En ese contexto, Nishino aseguró que la próxima plataforma buscará ofrecer un valor diferencial. “Más allá de que pueda servir como una alternativa al PC, el objetivo es brindar una experiencia exclusiva de PlayStation”, afirmó.

La compañía trabaja en una nueva generación de PlayStation. Foto: Getty Images

Según detalló, esa propuesta no solo contempla avances tecnológicos, sino también una expansión en las formas de jugar. “Queremos ofrecer una experiencia fluida que pueda disfrutarse más allá del salón”, añadió, de acuerdo con la transcripción de la más reciente reunión con inversionistas.

Las declaraciones dejan entrever que Sony apuesta por un concepto más versátil para su futura consola, con un enfoque que permita ampliar las posibilidades de uso y adaptarse a los nuevos hábitos de los jugadores.

Esa evolución podría venir acompañada de un precio más alto. Durante la misma sesión con inversionistas, la compañía reconoció que “no es realista” asumir por completo el aumento en los costos de producción, especialmente por el encarecimiento de componentes como la memoria RAM. Además, recordó que ya ha aplicado incrementos de precio en varios mercados fuera de Japón.

Nishino también dejó claro que la compañía no tiene previsto vender el nuevo hardware con pérdidas significativas, una estrategia que sigue la tendencia de la industria.

Empresas como Microsoft ya aumentaron el precio de la Xbox Series X, mientras que otros dispositivos de videojuegos también han llegado al mercado con valores superiores a los esperados.

El presidente de Sony, Hideaki Nishino, afirmó que la próxima consola buscará ofrecer una experiencia exclusiva de PlayStation. Foto: Getty Images

Con este panorama, todo apunta a que la próxima generación de PlayStation tendrá un precio de lanzamiento elevado; pero aún no se ha revelado cuándo llegará al mercado.

De hecho, en febrero de este año, Bloomberg informó, citando fuentes cercanas al proceso, que la compañía evaluaba aplazar el lanzamiento de la nueva consola hasta 2028 o incluso 2029, debido al incremento en el costo de componentes clave como los chips y la memoria RAM.

*Con información de Europa Press.