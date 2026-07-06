La fortuna que recibirá Colombia por avanzar a octavos de final en el Mundial

Tras vencer a la selección de Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo por 1-0, los dirigidos por Néstor Lorenzo aseguraron una recompensa que va más allá del objetivo deportivo.

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Gracias al sistema de premios estipulado por la FIFA para la Copa Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, esta victoria del seleccionado nacional representa también un ingreso económico importante para la Federación Colombiana de Fútbol.

Según la distribución económica anunciada para la Copa del Mundo, aquellas selecciones que terminen la competencia entre el puesto 9 y el 16 recibirán un total de USD 15 millones. Además, todos los equipos participantes obtienen USD 1.5 millones adicionales que cubren los costos de preparación. Es decir que, en total, con la victoria del pasado viernes 3 de julio, el equipo colombiano aseguró USD 16.5 millones, lo que equivale a más de 55.000.000 millones de pesos colombianos.

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En caso de ganar su próximo partido ante la selección de Suiza, los de Lorenzo avanzarían a los cuartos de final, por lo que recibirían un monto de USD 19 millones, lo que significaría una ganancia en pesos colombianos superior a los 63.500.000 millones.

Es importante recordar que para este año, la FIFA destinó una bolsa récord para el Mundial 2026, en donde el campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares y al subcampeón, por su parte, se le entregarán 33 millones. Esto con el objetivo de aumentar los incentivos económicos para las 48 selecciones participantes.

Estos premios económicos, en el caso de Colombia, se giran directamente a la Federación de Fútbol, que es la que se encarga de distribuir los recursos de acuerdo con los acuerdos que se hayan pactado con el cuerpo técnico y la plantilla previo al torneo.