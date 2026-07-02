Insurtech colombiana FIXIT inicia expansión internacional: llega a Guatemala, Panamá y Estados Unidos

En Colombia, acceder de manera rápida a servicios de asistencia para resolver situaciones cotidianas sigue siendo un reto para buena parte de la población. Desde solicitar una grúa o atención médica domiciliaria hasta recibir asesoría legal, apoyo para el hogar o atención para una mascota, estas necesidades suelen atenderse con demoras, altos costos o mediante esquemas dirigidos principalmente a quienes ya cuentan con seguros tradicionales.

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En este contexto, la insurtech colombiana FIXIT anunció el inicio de su expansión internacional con operaciones en Guatemala, Panamá y Estados Unidos, luego de consolidar en el país un modelo de asistencia por suscripción que ya supera los 550.000 beneficiarios y ha gestionado más de un millón de servicios.

La compañía, fundada por Mauricio Quiroga y Diego Rodríguez, surgió para atender una brecha en el acceso a servicios de asistencia. Según la empresa, en Colombia la baja penetración de seguros voluntarios, tanto para vehículos como para mascotas, evidencia que una parte importante de la población aún enfrenta dificultades para acceder a soluciones de protección y bienestar de manera oportuna.

A través de una membresía, FIXIT ofrece asistencia en salud, hogar, movilidad, asesoría legal, educación y cuidado de mascotas. Su operación cuenta con una red de más de 1.000 proveedores y 8.000 prestatarios, con indicadores como un 96 % de satisfacción de los usuarios, un 89 % de recomendación, una reducción de un 35 % en los tiempos de atención y el 81 % de los servicios gestionados por canales digitales.

Como parte de su crecimiento, la empresa proyecta duplicar su base de usuarios en Guatemala y Panamá durante los dos primeros años de operación. En esos mercados espera reducir hasta en un 25 % los tiempos de respuesta en emergencias médicas y servicios para el hogar.

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En Estados Unidos, la estrategia estará enfocada en el desarrollo tecnológico. La firma lanzará una aplicación para optimizar la operación de servicios de valet parking, con un plan piloto en el sur de Florida y una expansión gradual hacia otros estados.

Además de su internacionalización, FIXIT fortaleció su presencia en Colombia con un aumento de un 30 % en su red de proveedores y una ampliación de un 15 % en su cobertura territorial. En 2025, la compañía recibió el Premio Portafolio en la categoría Servicio al Cliente y también obtuvo reconocimiento internacional por “Palabras Pendientes”, una iniciativa de acompañamiento emocional para adultos mayores que fue galardonada en el SilverEco & Ageing Well International Festival 2025.