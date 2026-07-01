Colombia y Canadá celebran 15 años de libre comercio en el ‘Canada Day’

Colombia y Canadá celebraron este 1 de julio, en el marco del Canada Day, los 15 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), un acuerdo que ha fortalecido el intercambio comercial, la inversión y la cooperación entre ambos países.

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Desde que comenzó a operar el tratado, el comercio bilateral ha superado los USD $23.800 millones, con un crecimiento cercano al 70 %, al pasar de USD $1.502 millones en 2011 a USD $2.558 millones en 2025. Durante este periodo, Colombia exportó más de USD $10.400 millones al mercado canadiense, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron los USD $13.400 millones.

Las cifras más recientes muestran una balanza favorable para Colombia. En 2025, las exportaciones nacionales superaron los USD $1.640 millones, frente a importaciones por USD $918 millones, lo que dejó un superávit comercial de USD $722 millones. Además, durante los primeros meses de 2026, las ventas colombianas hacia Canadá crecieron 257 %, impulsadas principalmente por las exportaciones de oro, lo que convirtió a ese país en el cuarto destino de las exportaciones colombianas en ese periodo.

El tratado también ha impulsado la inversión canadiense en Colombia. Desde la entrada en vigor del TLC, la inversión extranjera directa acumulada se acerca a USD $7.000 millones, mientras que más de un centenar de empresas canadienses operan en sectores como energía, comercio, minería, infraestructura, tecnología, logística y servicios.

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“El TLC ha sido una herramienta exitosa para atraer inversión, hoy representada en más de un centenar de empresas canadienses operando en Colombia, y para el posicionamiento de los productos colombianos en ese mercado, donde aportamos de manera importante con café, flores, oro y, además, con un talento humano cada vez más calificado al ecosistema empresarial canadiense”, afirmó Sonia Cortés, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense.

La relación bilateral también se ha fortalecido mediante la movilidad de personas, el intercambio académico y una mayor conectividad aérea entre ciudades como Toronto, Montreal, Bogotá, Medellín y Cartagena, factores que abren nuevas oportunidades para ampliar la integración económica entre ambos países.