La nueva paleta Aloha con Tajín proyecta ventas superiores a los $ 10.000 millones

Meals Colombia, perteneciente al negocio de helados del Grupo Nutresa, anunció una alianza para fortalecer la marca de paletas de agua Aloha mediante un co-branding con Tajín, el sazonador de chile y limón. La colaboración busca combinar el alcance de ambas marcas para responder a las nuevas preferencias de los consumidores con el lanzamiento de una paleta de agua sabor a lulo con trozos de mango y Tajín.

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Meals respaldó este lanzamiento con el desempeño comercial de Aloha, marca que lidera el segmento de paletas de agua en Colombia con ventas superiores a 65 millones de unidades al año. Con la nueva referencia desarrollada junto a Tajín, la compañía espera comercializar más de seis millones de unidades en los próximos meses, cerrar el año con un crecimiento de doble dígito en volumen y alcanzar una distribución superior a los 100.000 puntos de venta, entre tiendas de barrio, supermercados y grandes superficies en todo el país.

“Esta colaboración estratégica nace con el objetivo de romper con lo establecido en la categoría. La alianza se consolida como un movimiento de marca disruptivo diseñado para fusionar las fortalezas de ambas marcas líderes del mercado, asumiendo el reto conjunto de elevar la experiencia sensorial del consumidor e invitando a nuestra audiencia a retarse y sorprenderse a través de un producto de alta tendencia”, afirmó Luisa Carrizosa, gerente de Mercadeo de Meals del Grupo Nutresa.

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Por su parte, Tajín proyecta un escenario favorable para su plan de expansión regional. Sobre esto, Haydee Fernández Macías, directora global de Alianzas de Productos de Tajín, explicó que “nos da mucho gusto fortalecer nuestra presencia en Colombia de la mano de Aloha, una marca tan querida y reconocida por los colombianos. Para Tajín, Colombia es un mercado muy importante, donde hemos visto un gran cariño por nuestra marca mexicana y un crecimiento constante en los últimos años”.

Meals señaló que esta alianza hace parte de su estrategia para ampliar el portafolio de Aloha mediante colaboraciones con otras marcas. Como parte del lanzamiento, la compañía desarrollará una campaña de promoción en canales digitales, entre ellos TikTok, con el objetivo de conectar con las tendencias de consumo y dar mayor visibilidad a la nueva referencia en el mercado colombiano.