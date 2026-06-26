Colcafé, de Grupo Nutresa, celebra el Día Nacional del Café impulsando el consumo interno y la evolución de la industria

Cada día, los colombianos se toman 20 millones de tazas de café de las marcas Colcafé y Sello Rojo. Esa cifra resume el peso que tiene la compañía de Grupo Nutresa en una industria que mueve economías rurales, tradiciones y, cada vez más, tecnología.

Buenaventura impulsa la salida del café colombiano hacia los mercados internacionales

Colcafé lidera el mercado colombiano con una participación superior al 40 %, en un país donde el 88 % de la población consume café al menos una vez por semana. Sin embargo, el consumo per cápita anual, de 2,8 kilogramos por persona, sigue siendo una cifra que la compañía considera una oportunidad de crecimiento, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

En materia productiva, la empresa compró 800.000 sacos de café colombiano durante 2025, una apuesta directa por la estabilidad de los caficultores. Desde 2019, su ‘Programa para la Sostenibilidad de Empresas Cafeteras' ha invertido más de 8.000 millones de pesos en cinco departamentos (Huila, Santander, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia), beneficiando a más de 900 familias. El programa más reciente, con 300 productores participantes, registró un incremento del 21 % en el rendimiento y del 7 % en la productividad de los cultivos.

Grupo Nutresa apuesta por las ediciones limitadas: Rizadas espera vender 1,5 millones de unidades con nueva colaboración

Uno de los frentes más urgentes que enfrenta el sector es el envejecimiento de sus trabajadores: la edad promedio de los caficultores en Colombia oscila entre los 55 y 60 años. Para atraer a los jóvenes, Colcafé impulsó la vinculación de 80 nuevos productores y desarrolló, junto con BID Lab e Incofin, una herramienta móvil llamada Secafé, que digitaliza el proceso de secado del grano, reduce el impacto ambiental y mejora la calidad en taza.

“Si logramos elevar el valor de la experiencia de consumo, creamos un efecto dominó que transforma fincas tradicionales en empresas cafeteras sostenibles, prósperas y atractivas para las nuevas generaciones”, afirmó Francisco Eladio Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Nutresa.