Precios, promociones y costo de vida: así hablan los colombianos sobre supermercados en redes sociales

La batalla entre supermercados ya no ocurre únicamente en promociones o expansión territorial. También se libra en redes sociales.

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Un análisis realizado por Buzzmonitor encontró que las conversaciones digitales alrededor de supermercados en Colombia están cada vez más marcadas por preocupaciones relacionadas con ahorro, costo de vida, promociones y comportamiento de precios, reflejando cómo el consumo cotidiano continúa ocupando un lugar central dentro de las preocupaciones económicas de los hogares.

El estudio analizó 873 publicaciones realizadas entre finales de abril y finales de mayo de 2026 en plataformas como Facebook, X, Instagram, Reddit, Threads y foros digitales, buscando entender cuáles son las principales preocupaciones y preferencias de los consumidores colombianos cuando hablan sobre supermercados.

Dentro de la conversación digital aparecen tres protagonistas claros: Olímpica, D1 y Ara. Cada uno ocupa espacios diferentes dentro de la percepción de los consumidores.

Mientras D1 continúa asociado con precios bajos y el modelo hard discount, Ara aparece vinculado con accesibilidad y presencia en barrios populares, mientras Olímpica concentra buena parte de las menciones relacionadas con expansión comercial y fortalecimiento de mercado.

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El análisis también muestra que los consumidores están hablando principalmente de alimentos. Frutas, verduras, carnes, lácteos y productos básicos concentran gran parte de las conversaciones, particularmente cuando aparecen comparaciones entre precios de supermercados tradicionales, hard discount, mercados locales y productores directos.

El consumo cotidiano se convierte cada vez más en conversación pública. Foto: Getty Images

Las preocupaciones económicas atraviesan gran parte del análisis. Los usuarios discuten constantemente sobre promociones, diferencias de precios, disponibilidad de productos y oportunidades para ahorrar, reflejando cómo el costo de vida continúa modificando decisiones de compra y hábitos de consumo.

Sin embargo, las conversaciones no son exclusivamente negativas: también aparecen menciones positivas relacionadas con generación de empleo, innovación en experiencia de compra, sostenibilidad y apoyo a productores locales.

El estudio también identifica tensiones alrededor del sector. Temas como seguridad dentro de establecimientos, servicio al cliente, impacto ambiental, condiciones laborales y concentración del mercado aparecen repetidamente dentro de las discusiones digitales, mostrando que la percepción sobre supermercados ya no depende únicamente de precios.

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Otros actores también aparecen dentro de la conversación. Éxito suele mencionarse alrededor de empleo y oportunidades laborales, Carulla alrededor de estrategias comerciales, Cencosud en discusiones financieras, Alkosto sobre prácticas comerciales y La 14 como referencia recurrente relacionada con crisis empresariales recientes.

Para Buzzmonitor, detrás de estas conversaciones existe un mensaje más amplio: el supermercado dejó de ser únicamente un lugar para comprar alimentos y comenzó a convertirse en un termómetro digital del bolsillo colombiano, donde ahorro, percepción económica y consumo cotidiano se mezclan permanentemente.