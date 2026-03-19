Economía

Supermercado lanza campaña de precios bajos con hasta el 50 % de descuento por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor

La empresa anunció una nueva estrategia comercial.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de marzo de 2026, 9:16 p. m.
El supermercado busca fortalecer su presencia en el mercado colombiano.
El supermercado busca fortalecer su presencia en el mercado colombiano. Foto: Getty Images

En un contexto en el que los consumidores priorizan cada vez más el control del gasto y la búsqueda de precios competitivos, los usuarios buscan cada día las ofertas que presentan los supermercados del país.

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Para conmemorar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, Makro anunció una serie de descuentos, los cuales buscarán impactar en la dinámica de los consumidores del país.

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Makro anunció un nuevo plan comercial. Foto: Makro

“Makro Colombia refuerza su compromiso con el bienestar económico de los hogares colombianos a través de la Makromanía del Ahorro, su campaña nacional de descuentos que estará vigente desde inicios de marzo hasta el 2 de abril en sus 21 tiendas del país“, destaca Makro.

Según datos recientes del DANE y del Banco de la República, aunque la inflación ha mostrado señales de moderación y se ubica alrededor del 5,4 % anual, los hogares colombianos siguen mostrando una mayor cautela en sus decisiones de compra, priorizando el valor por dinero y las promociones que generen un ahorro real.

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La campaña denominada la Makromanía del Ahorro reúne ofertas en categorías de alta rotación como alimentos, productos de aseo, cuidado personal, bebidas y productos básicos del mercado, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 50 % en productos seleccionados.

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“Uno de los principales diferenciales de la campaña es la manilla de descuentos, un mecanismo que permite a los clientes acceder a beneficios adicionales sobre las promociones vigentes. Los consumidores que realicen compras desde $200.000 antes de IVA pueden reclamar esta manilla, que les permitirá activar descuentos adicionales en productos seleccionados durante toda la vigencia de la campaña”, destaca la marca.

Como novedad en esta edición, Makro también habilitó el Pasillo del Ahorro en sus tiendas, un espacio que concentra las ofertas más agresivas de cada semana y que puede incluir entre 12 y 20 promociones destacadas, principalmente en productos esenciales del mercado mensual.

El supermercado contará con descuentos de hasta el 50%.
El supermercado contará con descuentos de hasta el 50%. Foto: Makro / API

“Hoy vemos un consumidor mucho más consciente de su gasto, que compara precios y busca maximizar su presupuesto. Por eso, con la Makromanía del Ahorro queremos ofrecer beneficios tangibles que realmente se reflejen en el bolsillo de nuestros clientes”, afirmó Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia.