Nequi entrega detalles de los nuevos servicios que tendrán sus usuarios; así podrá realizar el registro

Hace algunos días, Nequi anunció un nuevo servicio a través del servicio tecnológico de Wenia, ecosistema de criptoactivos del Grupo Cibest, en el cual los usuarios tendrán acceso a la compra y venta de dólares digitales desde su aplicación.

Con esta novedad, la app da un paso más en su apuesta por ofrecer nuevos servicios y funciones a sus usuarios.

“En Nequi estamos habilitando la compra y venta de dólares digitales (USDC) desde la App, a través del servicio tecnológico de Wenia, de forma fácil y segura. No se trata de lanzar otra aplicación, sino de integrarla en el ecosistema que las personas ya conocen y en el que confían.” afirmó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

Wenia será prestador de los servicios que permitirán que los usuarios de Nequi compren y vendan dólares digitales (USDC) dentro de la App.

“En Wenia somos la puerta al ecosistema de activos digitales del Grupo Cibest y el habilitador tecnológico detrás de esta integración. Operamos la infraestructura que hace posible esta experiencia con Nequi, permitiendo que sus usuarios compren y vendan dólares digitales directamente desde su aplicación en Wenia. Nuestro rol es asegurar que todo el negocio y la operación asociada a los activos digitales funcione con altos estándares de seguridad y gestión de riesgos bajo la licencia clase F emitida por la Autoridad Monetaria de Bermudas”, afirmó Pablo Arboleda, CEO de Wenia.

¿Cómo funcionará y cómo podrán acceder las personas interesadas?

Quienes deseen usar dólares digitales pueden inscribirse en una lista de espera que está disponible en el sitio oficial de Nequi: www.nequi.com.

Entrar al portal y encontrarán la opción: ‘inscríbete y sé el primero’, diligenciarán el formulario, donde dejarán su nombre completo, número de celular/cuenta Nequi y para qué utilizará sus dólares digitales.

Enviar el formulario.

Recibir la comunicación directamente desde la app Nequi y al correo electrónico que tiene registrado. Para empezar a adquirir dólares digitales, será necesario:

Tener un depósito de bajo monto o cuenta de ahorros activa en Nequi.

Ser mayor de edad y contar con cédula de ciudadanía.

Completar la información adicional requerida por Wenia en la app. • Realizar los módulos de conocimiento del cliente de Wenia para la verificación de identidad.

Es importante aclarar que Nequi no ofrece activos digitales. Su rol es redireccionar al cliente a Wenia y ser el medio de pago desde el cual los usuarios pueden acceder a la compra y venta ofrecida por Wenia, encargada de toda la operación asociada a activos digitales.