Nequi confirma transformación clave dentro de poco tiempo: esto es lo que pasará con la app

Esta es la fecha en la que se daría el cambio.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 8:50 p. m.
La plataforma permite que el dinero llegue al instante a Nequi, eliminando esperas y complicaciones de consignaciones físicas. Foto: SEMANA - Nequi

Las billeteras virtuales llegaron al mundo hace varios años, transformando las dinámicas de los usuarios bancarios, para hacerlas más cómodas, eliminar el uso de efectivo y permitir pagos en comercios y establecimientos solo con un número sencillo e incluso con un código QR.

Entre las múltiples plataformas que vieron la luz en Colombia, Nequi fue una de las que ganó más popularidad, dado que fue creada por Bancolombia, uno de los bancos con el mayor número de usuarios en el país. Recientemente, se conoció sobre la nueva transformación que tendría la billetera virtual.

Esto es lo que debe saber sobre los cambios en la billetera virtual. Foto: Getty Images / Nequi

Ahora, de acuerdo con sus directivos, tendrá una transformación histórica, pues se independizará en su totalidad de Bancolombia. Es importante tener en cuenta que la información había sido anunciada hace algunos meses y hasta hace unos días Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, reveló cuándo se daría el cambio.

El directivo aseguró que la separación se dará entre el tercer y cuarto trimestre del 2026. Ahora Nequi, aunque seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, no estará bajo las directrices de Bancolombia.

El directivo dijo en La República que Nequi será una entidad autónoma, lo que significa que tendrá una estructura jurídica y operativa única y propia.

Tenga en cuenta los cambios que vendrán. Foto: Getty Images / Nequi

La entidad ha crecido de manera sostenida durante los últimos años. De hecho, en 2025, Nequi alcanzó su equilibrio, lo que permitió que se reportaran utilidades por primera vez. En créditos, Nequi supera los 1,6 billones de pesos y los ingresos han demostrado incrementos sostenidos.

Es importante que los usuarios sepan que pese a la transformación de la entidad, no habrán cambios para los usuarios sustanciales, por lo que la operación de la aplicación seguirá siendo la misma y no se afectarán sus servicios.

Es importante tener en cuenta que la entidad espera poder ofrecer más servicios como bolsillos de ahorro, remesas internacionales, entre otros como reserva en dólares.

Nequi es una de las billeteras virtuales más populares en Colombia. Foto: Cortesía: Nequi

