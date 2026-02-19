En Colombia, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el impuesto del 4×1000, se aplica a las transacciones cuando se superan ciertos umbrales de uso de las cuentas bancarias o digitales.

Aunque la mayoría de personas asume que todas las transferencias siempre tributan este impuesto, en plataformas como Nequi existen formas legales de evitarlo y mantener más dinero en bolsillo propio si se sabe cómo hacerlo.

4×1000: qué es y cómo aplica en Nequi

El 4×1000 es un impuesto que el Estado colombiano cobra por cada transacción financiera que se hace desde una cuenta o billetera. Aunque parecen pocos cuatro pesos por cada mil, su impacto puede sumar un valor significativo al mes cuando se hacen varias transacciones.

En Nequi, la forma en que se cobra depende del tipo de producto financiero que tenga el usuario. Cuando alguien abre Nequi, por defecto se crea un depósito de bajo monto.

Este tipo de cuenta está diseñado para facilitar la inclusión financiera, pero tiene límites: si saca, envía o paga más de $3.404.310 pesos en un mes, automáticamente se empezará a cobrar el 4×1000 sobre las operaciones que superen ese monto.

Cómo evitar el impuesto del 4×1000

La clave para evitar pagar el 4×1000 con Nequi radica en marcar la cuenta como exenta. Para eso, el usuario debe convertir su depósito de bajo monto a una cuenta de ahorros dentro de la plataforma.

Una vez hecho esto, y siempre que esa cuenta sea seleccionada como la exenta del impuesto en todo el sistema financiero colombiano, el 4×1000 solo se aplicará cuando los movimientos superen los $18.330.900 pesos en un mes.

Este cambio no sucede de forma automática. El usuario debe ingresar a los canales de ayuda de Nequi o llamar al servicio de atención al cliente para solicitar la exención.

Nequi tiene hasta cuatro días hábiles para confirmar si la cuenta puede quedar marcada como exenta; un requisito indispensable es que el usuario no tenga otra cuenta exenta 4×1000 en otra entidad financiera, pues por ley solo se puede tener una.

Ahorro y control financiero dentro de Nequi

Además de cambiar el tipo de cuenta para gestionar el 4×1000 de forma inteligente, Nequi ofrece herramientas para fomentar el ahorro y el control de gastos.

La app permite crear “bolsillos” de ahorro para separar dinero por metas, así como categorías de gastos, que ayudan a visualizar en qué se está gastando más.

Estos instrumentos no solo ayudan a planear mejor el uso del dinero, sino que también pueden evitar que se haga un número alto de transacciones pequeñas lo que reduciría el riesgo de acercarse a los límites de cobro del impuesto fiscal.