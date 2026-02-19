Nequi

Nequi, ahorro y 4×1000: la clave para no pagar de más

Entender y aprovechar estas opciones puede marcar la diferencia en la gestión de sus finanzas personales.

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
La digitalización financiera ha hecho más visible el impacto del impuesto en el día a día.
La digitalización financiera ha hecho más visible el impacto del impuesto en el día a día. Foto: iStock

En Colombia, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el impuesto del 4×1000, se aplica a las transacciones cuando se superan ciertos umbrales de uso de las cuentas bancarias o digitales.

Aunque la mayoría de personas asume que todas las transferencias siempre tributan este impuesto, en plataformas como Nequi existen formas legales de evitarlo y mantener más dinero en bolsillo propio si se sabe cómo hacerlo.

Nequi alerta sobre nueva modalidad de estafa y da recomendaciones de seguridad a sus usuarios

4×1000: qué es y cómo aplica en Nequi

El 4×1000 es un impuesto que el Estado colombiano cobra por cada transacción financiera que se hace desde una cuenta o billetera. Aunque parecen pocos cuatro pesos por cada mil, su impacto puede sumar un valor significativo al mes cuando se hacen varias transacciones.

En Nequi, la forma en que se cobra depende del tipo de producto financiero que tenga el usuario. Cuando alguien abre Nequi, por defecto se crea un depósito de bajo monto.

