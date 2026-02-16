Nequi alerta sobre nueva modalidad de estafa y da recomendaciones de seguridad a sus usuarios

El uso de las billeteras digitales en el país continúa creciendo de manera notable. Gracias a los avances tecnológicos, los usuarios pueden cubrir sus necesidades comerciales con mayor rapidez y eficiencia. No obstante, estas aplicaciones también están expuestas a riesgos, ya que pueden convertirse en objetivo de ciberdelincuentes que intentan engañar a quienes confían en la seguridad de la plataforma.

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales. Foto: Getty Images / Nequi

En los últimos días, por medio de las redes sociales, se ha difundido una nueva alerta sobre una página fraudulenta que suplanta a Nequi, empleando comprobantes falsos que reproducen la apariencia visual del sistema original.

Con el nombre de “NequiDz V2”, los delincuentes recorren establecimientos comerciales y solicitan distintos servicios. Al momento de cancelar, entregan un comprobante falso que muestra los datos reales del supuesto destinatario del dinero.

Después del tiempo de verificación habitual del sistema, las víctimas descubren que el pago nunca se hizo efectivo y que los estafadores ya disfrutaron de los productos sin pagar.

Recomendaciones por parte de Nequi

Nequi compartió una serie de recomendaciones para sus ususarios:

Utilizar la funcionalidad del QR Verificador permite que cualquier persona con una cuenta en Nequi escanee el código QR de una transacción para confirmar que el envío se realizó con éxito.

Nequi busca proteger a sus usuarios. Foto: SEMANA

Para hacerlo, primero debe abrir la aplicación y seleccionar el ícono rosado con el signo pesos ($) ubicado en la esquina inferior izquierda. Luego, debe elegir la opción “Código QR”, donde aparecerá un menú con varias alternativas, y seleccionar “Comprueba un pago”.

En ese momento se habilitará una pantalla desde la cual podrá leer el QR del comprobante de pago que le muestre el cliente o usuario de Nequi. Después de escanearlo, la aplicación indicará si el código es auténtico o no, permitiendo confirmar si el pago es real o falso.

Los movimientos no desaparecen de la aplicación Nequi, por lo que no se debe confiar en alguien que afirme haber hecho la transacción pero no pueda mostrar el comprobante.

Aunque los QR verificadores solo son válidos durante cinco minutos, quien realizó el envío puede ingresar a “Movimientos”, buscar el comprobante y mostrar nuevamente el código.

También es fundamental verificar la recepción de los pagos y no basarse únicamente en comprobantes, pantallazos o capturas de pantalla. Al recibir dinero, se debe revisar en “Movimientos” dentro de la aplicación que la transacción haya sido exitosa o confirmar en la cuenta bancaria que los fondos efectivamente hayan ingresado.