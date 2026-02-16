Economía

Nequi alerta sobre nueva modalidad de estafa y da recomendaciones de seguridad a sus usuarios

Por medio de su aplicación, puede aplicar las medidas de seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

16 de febrero de 2026, 5:21 p. m.
Una reciente estafa alerta a los usuarios.
Una reciente estafa alerta a los usuarios. Foto: Nequi - Getty

El uso de las billeteras digitales en el país continúa creciendo de manera notable. Gracias a los avances tecnológicos, los usuarios pueden cubrir sus necesidades comerciales con mayor rapidez y eficiencia. No obstante, estas aplicaciones también están expuestas a riesgos, ya que pueden convertirse en objetivo de ciberdelincuentes que intentan engañar a quienes confían en la seguridad de la plataforma.

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales.
Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales. Foto: Getty Images / Nequi

En los últimos días, por medio de las redes sociales, se ha difundido una nueva alerta sobre una página fraudulenta que suplanta a Nequi, empleando comprobantes falsos que reproducen la apariencia visual del sistema original.

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Con el nombre de “NequiDz V2”, los delincuentes recorren establecimientos comerciales y solicitan distintos servicios. Al momento de cancelar, entregan un comprobante falso que muestra los datos reales del supuesto destinatario del dinero.

Después del tiempo de verificación habitual del sistema, las víctimas descubren que el pago nunca se hizo efectivo y que los estafadores ya disfrutaron de los productos sin pagar.

Empresas

Marca deportiva con presencia a nivel mundial se declara en bancarrota

Empresas

Expertos señalan si los seguros del mercado protegen a los usuarios ante las inclemencias de las lluvias

Empresas

Colombia apunta a convertirse en potencia agroindustrial global

Empresas

Podrían hasta venderles bienes embargados. SuperSociedades admite acuerdo entre Almacenes Flamingo y sus acreedores

Empresas

Nequi anunció nueva función para sus usuarios, los cambios ayudarían a las finanzas de las personas

Empresas

Frisby España anuncia exigencias a Frisby Colombia tras determinación judicial: “Indemnización por los daños y perjuicios”

Empresas

Cesantías 2026: ¿retirarlas o mantenerlas como ahorro?

Tecnología

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

Tecnología

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Consumo inteligente

Este es el tope inembargable de Nequi en 2026; usuarios deben prestar atención a sus movimientos

Recomendaciones por parte de Nequi

Nequi compartió una serie de recomendaciones para sus ususarios:

  • Utilizar la funcionalidad del QR Verificador permite que cualquier persona con una cuenta en Nequi escanee el código QR de una transacción para confirmar que el envío se realizó con éxito.
Nequi vuelve a presentar caída este 15 de diciembre.
Nequi busca proteger a sus usuarios. Foto: SEMANA

Para hacerlo, primero debe abrir la aplicación y seleccionar el ícono rosado con el signo pesos ($) ubicado en la esquina inferior izquierda. Luego, debe elegir la opción “Código QR”, donde aparecerá un menú con varias alternativas, y seleccionar “Comprueba un pago”.

En ese momento se habilitará una pantalla desde la cual podrá leer el QR del comprobante de pago que le muestre el cliente o usuario de Nequi. Después de escanearlo, la aplicación indicará si el código es auténtico o no, permitiendo confirmar si el pago es real o falso.

  • Los movimientos no desaparecen de la aplicación Nequi, por lo que no se debe confiar en alguien que afirme haber hecho la transacción pero no pueda mostrar el comprobante.
Este es el tope inembargable de Nequi en 2026; usuarios deben prestar atención a sus movimientos

Aunque los QR verificadores solo son válidos durante cinco minutos, quien realizó el envío puede ingresar a “Movimientos”, buscar el comprobante y mostrar nuevamente el código.

  • También es fundamental verificar la recepción de los pagos y no basarse únicamente en comprobantes, pantallazos o capturas de pantalla. Al recibir dinero, se debe revisar en “Movimientos” dentro de la aplicación que la transacción haya sido exitosa o confirmar en la cuenta bancaria que los fondos efectivamente hayan ingresado.

Más de Empresas

x

Marca deportiva con presencia a nivel mundial se declara en bancarrota

Este seguro ofrece coberturas con un componente adicional: permite acumulación de capital

Expertos señalan si los seguros del mercado protegen a los usuarios ante las inclemencias de las lluvias

Trabajadores del sector cañero y palmero marcharán a Bogotá por desplome del etanol

Colombia apunta a convertirse en potencia agroindustrial global

Almacenes Flamingo por supuestos cobros de intereses indebidos a sus clientes. Foto tomada del Instagram del almacén

Podrían hasta venderles bienes embargados. SuperSociedades admite acuerdo entre Almacenes Flamingo y sus acreedores

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.

Nequi anunció nueva función para sus usuarios, los cambios ayudarían a las finanzas de las personas

Empresario de Frisby España rompe el silencio y lanza advertencia: “No estamos quitando nada”.

Frisby España anuncia exigencias a Frisby Colombia tras determinación judicial: “Indemnización por los daños y perjuicios”

.

Cesantías 2026: ¿retirarlas o mantenerlas como ahorro?

Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $83.810.436 millones al exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) José William Garzón Solís.

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

Semana por Colombia: el corazón del país

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

Noticias Destacadas