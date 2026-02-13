Nequi anunció nueva función para sus usuarios, los cambios ayudarían a las finanzas de las personas

En Colombia, la forma en que las personas se relacionan con su plata es cada vez más digital. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, cerca del 60 % de las operaciones monetarias ya se hacen desde aplicaciones móviles, lo que confirma que el celular se ha convertido en uno de los puntos de contacto principales a través de los cuáles las personas gestionan su plata en el día a día.

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Bajo este contexto, Nequi presentó ‘Habla con tu plata‘, una función dentro de la ’app’ que permite a las personas entender cómo han movido sus finanzas y qué dicen esos hábitos sobre su relación con la plata.

Nequi señala que por medio de una guía práctica que conecta comportamientos con decisiones del día a día, esta herramienta se articulan en línea con el propósito de la plataforma de acompañar a las personas en su evolución financiera.

Nequi lanzó una campaña con la que señalará los hábitos de sus usuarios. Foto: Nequi / Getty Images

Los usuarios encontrarán esta experiencia en la pantalla de inicio / ‘Sugeridos Nequi‘ / ‘Habla con tu plata’; también lo podrán ubicar desde el buscador de la sección ‘Servicios’.

“En Nequi, entendemos que la relación con la plata no es igual para todos. Por eso, con la experiencia ‘Habla con tu plata‘ buscamos que nuestros 27 millones de clientes puedan, a partir de los datos y recomendaciones prácticas, entender cómo han manejado su plata y tomar decisiones para el futuro, desarrollando una relación cada vez más consciente e informada con su dinero, sin juicios y a su propio ritmo”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

Este es el tope inembargable de Nequi en 2026; usuarios deben prestar atención a sus movimientos

Niveles de clasificación que otorga la ’app’

Silencioso: personas que usan la App de manera esporádica o combinan lo digital con el efectivo. Para este nivel, la plataforma sugiere empezar con acciones simples, como hacer recargas de celular, pagar servicios desde la App o recargar las tarjetas Cívica y Tu Llave para transportarse.

Explorador: usuarios que ya utilizan varias funcionalidades de Nequi más allá de la transaccionalidad, pero aún tienen espacio para profundizar en el manejo digital de su plata. Las recomendaciones para este grupo de personas se enfocan en aprovechar más la App, como pedir la Tarjeta Nequi Visa para pagar todas sus cosas o crear Metas para ahorrar en torno a objetivos específicos como un viaje.

Pro: personas que dominan lo esencial y usan Nequi con mayor frecuencia. Para este, el Recap propone dar un siguiente paso, como explorar productos de crédito de forma responsable, o fortalecer el ahorro con los Colchones.

Leyenda: usuarios con hábitos financieros sólidos que aprovechan de forma integral el portafolio de Nequi. En este caso, las recomendaciones apuntan a mantener esos buenos hábitos, optimizar el uso de las herramientas disponibles como la Tienda Virtual de Nequi e invitar a más personas a tomar decisiones informadas con sus finanzas.

Nequi abrió nueva función para sus usuarios. Foto: Cortesía: Nequi

“Esta clasificación no busca etiquetar ni calificar, sino ofrecer una lectura clara y útil del punto en el que se encuentra cada persona, con recomendaciones pensadas para su momento de vida. Con esta iniciativa, Nequi reafirma su apuesta por ir más allá de ofrecer productos financieros. A través del uso responsable de los datos, experiencias personalizadas y contenido educativo, la plataforma busca convertirse en un aliado cotidiano que ayude a las personas a tomar decisiones más informadas y conscientes sobre su plata”, señala Nequi.