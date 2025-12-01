Suscribirse

Gobierno Petro propone nuevo cambio en el 4x1.000: recaudo del impuesto se transformará

El impuesto opera en el país desde 1998.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 3:54 p. m.
El Gobierno Petro, desde hace algunas semanas, puso una nueva conversación en los sectores políticos y económicos del país, al hablar de un cambio que se daría en el impuesto del 4x1.000, que es un tributo que funciona hace más de 20 años y con el que se recaudan cuatro pesos por cada 1.000 en algún tipo de movimiento financiero.

Es importante tener en cuenta que el gravamen es recaudado por los bancos y luego girado al Gobierno, con algunas excepciones. Es importante tener en cuenta que las entidades financieras no obtienen ningún usufructo de este tributo sino que el dinero pasa directamente a las arcas del Estado.

El Gobierno actual propuso, a través de la reforma tributaria, un nuevo cambio para el impuesto. El cambio sería reversar la modificación que recibió el impuesto en 2022 y volver al esquema de cobro antiguo.

Lo que buscaría reversar el Gobierno es la decisión que se tomó de hacer la exención del impuesto sobre la totalidad de los movimientos financieros de una persona, independientemente del número de cuentas que tuviera siempre que la suma de sus transacciones no superara las 350 UVT mensuales, que son unos 17 millones de pesos.

La iniciativa ahora buscaría volver a la exención anterior, en la que el ciudadano debía elegir una única cuenta bancaria y aplicar la exención del impuesto solo sobre las transacciones de esa cuenta. Si se aprueba, según lo expuesto en el proyecto de la nueva tributaria, entraría en vigencia hasta el 1 de enero de 2026.

Si se aprueba el reverso de la decisión, solo habría una cuenta exenta y el resto de los productos financieros quedarían gravados con el cobro de 4 pesos por cada 1.000 pesos que se muevan de cuenta a cuenta o como retiro, sin importar el monto que se transe.

