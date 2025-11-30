Suscribirse

Finanzas

Evite sanciones: esta semana se cumple fecha límite para el pago del impuesto predial en Bogotá

El pago del impuesto es una obligación para todos los propietarios de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 4:00 p. m.
El distrito ha presentado planes para incentivar el pago de impuestos en Bogotá
El pago por cuotas es una modalidad a la cual se acogen miles de propietarios en Bogotá. | Foto: Getty Images / andresr

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 se cumple la fecha límite para el pago de la cuarta cuota del impuesto predial en Bogotá. Este formato permite que los contribuyentes dividan el pago en cuatro abonos a lo largo del año, facilitando el cumplimiento del tributo.

La importancia del cumplimiento del pago se debe a los diversos proyectos que se financian en la ciudad por medio de las contribuciones realizadas. Además, los propietarios de los predios deben saber que el paz y salvo del impuesto predial es fundamental para la realización de diversos trámites.

Contexto: Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

Por otro lado, los ciudadanos que busquen pagar pueden presentar reclamaciones ante las entidades correspondientes en caso de detectar alguna anomalía en el pago de sus impuestos.

Fechas del impuesto predial en Bogotá 2025
Las personas que no cumplieron con las fechas de pagos podrán ser sancionados por las autoridades de Bogotá. | Foto: Secretaría de Hacienda

Hay que señalar que, por medio de las páginas de las instituciones de Bogotá, se puede descargar el recibo de pago y conocer de primera mano la actualidad del predio.

Posibles sanciones

Los propietarios que no cumplan con el pago podrán incurrir, en primer lugar, en procesos moratorios, en los cuales se aumente el valor del pago por cada uno de los días en los que no se realice el mismo.

Por otra parte, las autoridades de la ciudad están facultadas para realizar notificaciones a los morosos, con el fin de que se pongan al día con sus deudas. Tras superar estas etapas de conciliación, la ley faculta a desarrollar procesos de cobro por vía judicial.

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Por medio de los Supercades de Bogotá se puede completar el pago del predial.

Actualidad de las contribuciones realizadas en Bogotá

Por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá señaló que 6.034 contribuyentes que no han cumplido sus pagos serán notificados por medio de los canales de comunicación para que se pongan al día con sus obligaciones.

Contexto: Preocupante dato en cuentas territoriales: en 4 de cada 10 municipios cayó el recaudo del predial. ¿De cuánto fue la disminución?

“Son más de 12 mil millones de pesos que identificamos que no ha recibido Bogotá de sus contribuyentes por este concepto, por eso es importante recordarles su obligación y evitar el embargo de cuentas, bienes y billeteras digitales. Pagar impuestos es una responsabilidad que permite el avance de proyectos que mejoran la calidad de vida de los bogotanos”, aseguró Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH).

La entidad destaca que, hasta el tercer periodo de pago del predio por medio del formato de cuotas, las localidades con mayor morosidad son: Suba, Usaquén, Engativá, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió en Medellín Kanabico Objetor, reconocido influencer político de la ciudad

2. Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

3. Gustavo Petro rechaza cierre del espacio aéreo en Venezuela y envía nuevo mensaje a Donald Trump

4. El CM del Bayern Múnich enloquece con gracioso meme sobre Luis Díaz y su magia: “La vida es simple”

5. Estas son las 10 contundentes frases con las que Álvaro Uribe advierte sobre los riesgos de un gobierno de Iván Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

predialCuotasPagosBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.