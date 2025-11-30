Evite sanciones: esta semana se cumple fecha límite para el pago del impuesto predial en Bogotá

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 se cumple la fecha límite para el pago de la cuarta cuota del impuesto predial en Bogotá. Este formato permite que los contribuyentes dividan el pago en cuatro abonos a lo largo del año, facilitando el cumplimiento del tributo.

La importancia del cumplimiento del pago se debe a los diversos proyectos que se financian en la ciudad por medio de las contribuciones realizadas. Además, los propietarios de los predios deben saber que el paz y salvo del impuesto predial es fundamental para la realización de diversos trámites.

Por otro lado, los ciudadanos que busquen pagar pueden presentar reclamaciones ante las entidades correspondientes en caso de detectar alguna anomalía en el pago de sus impuestos.

Las personas que no cumplieron con las fechas de pagos podrán ser sancionados por las autoridades de Bogotá. | Foto: Secretaría de Hacienda

Hay que señalar que, por medio de las páginas de las instituciones de Bogotá, se puede descargar el recibo de pago y conocer de primera mano la actualidad del predio.

Posibles sanciones

Los propietarios que no cumplan con el pago podrán incurrir, en primer lugar, en procesos moratorios, en los cuales se aumente el valor del pago por cada uno de los días en los que no se realice el mismo.

Por otra parte, las autoridades de la ciudad están facultadas para realizar notificaciones a los morosos, con el fin de que se pongan al día con sus deudas. Tras superar estas etapas de conciliación, la ley faculta a desarrollar procesos de cobro por vía judicial.

Por medio de los Supercades de Bogotá se puede completar el pago del predial.

Actualidad de las contribuciones realizadas en Bogotá

Por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá señaló que 6.034 contribuyentes que no han cumplido sus pagos serán notificados por medio de los canales de comunicación para que se pongan al día con sus obligaciones.

“Son más de 12 mil millones de pesos que identificamos que no ha recibido Bogotá de sus contribuyentes por este concepto, por eso es importante recordarles su obligación y evitar el embargo de cuentas, bienes y billeteras digitales. Pagar impuestos es una responsabilidad que permite el avance de proyectos que mejoran la calidad de vida de los bogotanos”, aseguró Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH).