Finanzas

¿Cuál es la sanción por no pagar el impuesto predial en Bogotá o por hacerlo fuera de los plazos estipulados?

Esto es lo que debe saber sobre el pago del impuesto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 12:09 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre el pago del impuesto en Bogotá.
Esto es lo que debe saber sobre el pago del impuesto en Bogotá. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Impuestos

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Fechas claves para el pago del predial a cuotas; propietarios deben hacer la declaración del impuesto

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

El trámite evita riesgos como fraudes o dobles ventas.

El paso clave que define la propiedad de un inmueble en Colombia

Cuentas bancarias

Con proyecto de decreto, les quitarían impuesto clave a las tarjetas de crédito

Fue habilitado un lote de 94.400 facturas

Pague menos plata en el impuesto predial de Bogotá en 2026: fecha límite para obtener buen descuento

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.

Declaración de renta: pensionados que no deberán cumplir con el trámite

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Impuesto predial: conozca los predios que no deberán realizar el pago en 2026

Deudas - Finanzas Persnales - Crédito - Datacrédito

DataCrédito entrega recomendaciones para organizar las finanzas en el 2026 y evitar caer en los reportes negativos

La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios. Aún no está definida el alza que tendrá este gravamen en ciudades como Bogotá.

Predial en Bogotá: este es el camino que debe seguir para declarar y pagar el impuesto

Noticias Destacadas