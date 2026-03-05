Empresas

Wenia anuncia que sus servicios estarán embebidos en Nequi y Bancolombia con la opción de adquirir dólares digitales

El uso de la divisa toma cada día más fuerza en el país.

Manuel Santiago Sánchez González

5 de marzo de 2026, 4:02 p. m.
Bancolombia y Nequi contarán con el respaldo de Wenia para adquirir los dólares.
Nequi y Bancolombia son dos de las entidades que permiten la transferencia y pagos de diversos servicios de manera digital en el país; ahora las dos aplicaciones contarán con una nueva opción en la cual sus usuarios podrán adquirir dólares de manera digital para realizar sus operaciones de una manera más ágil.

El diario La República compartió una entrevista con Pablo Arboleda, CEO de Wenia, quien confirmó que los servicios de Wenia estarán en la app de Nequi y Bancolombia para poder adquirir dólares digitales.

“Ustedes entran en Nequi, vencen un saldo en pesos, se corren para una ventana y van a estar en el contexto del dólar digital. Es como un contexto adicional dentro de la aplicación. Y en lo que vamos hablando de cómo va a evolucionar, es que casi todas las funcionalidades que tenemos para pesos en las cuentas de Nequi, vamos a empezar a adicionarlas sobre ese contexto de tener dólares digitales en NX o euros digitales”, señaló Andrés Vázquez, CEO de Nequi al medio citado.

Las personas deberán entrar a su aplicación para poder encontrar la opción de la compra de la moneda extranjera. El proceso al que pueden acceder miles de personas contará con el soporte técnico de Wenia.

Permite hacer recargas a la cuenta con dinero que puede utilizarse para realizar pagos de servicios, recargas de celulares, transferencias entre usuarios Nequi o a otros bancos y pagos en internet.
Nequi aumentó los servicios que tendrán sus usuarios. Foto: Nequi

Otros servicios de Nequi

Hace algunos días, la billetera digital confirmó los créditos a los cuales podrán acceder sus usuarios y los topes con los que contarán:

  • Solicite solo lo que realmente necesita: puede pedir desde $100.000 hasta $10 millones de pesos, siempre ajustando el monto a la capacidad de pago y al objetivo que tenga, ya sea para invertir en un emprendimiento o comprar una moto.
  • Conozca el tipo de crédito que mejor se adapte: el crédito de consumo de bajo monto, que va desde $100.000 hasta $5.278.000 con plazos entre 1 y 48 meses, ideal para cubrir necesidades pequeñas o gastos urgentes; y el crédito de libre inversión, que va desde $100.000 hasta $10 millones con plazos también entre 1 y 48 meses, pensado para proyectos más grandes o metas a mediano plazo.
  • Revise las condiciones antes de aceptar: la app muestra los plazos, cuotas y condiciones aprobados.
Estos son los nuevos topes de Nequi y Daviplata para 2026: ojo con el 4x1000

Hay que señalar que los usuarios de Nequi que acceden a los servicios que brinda la APP podrán contar con el soporte de servicio al cliente para poder reportar cualquier inconveniente o solicitar ayuda en los procesos financieros.

