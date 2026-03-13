Transporte aéreo

Avianca explica la razón por la que un avión que iba para Nueva York tuvo que interrumpir el vuelo y aterrizar en Barranquilla

Los hechos ocurrieron el jueves 12 de marzo, en un trayecto que dura casi 6 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
13 de marzo de 2026, 7:28 a. m.
Avianca
Avianca Foto: Cortesía Avianca

Apenas llevaba unos 40 minutos de vuelo, tras haber salido de Bogotá con destino a Nueva York, cuando el piloto de Avianca avisó que tendría que interrumpir el vuelo.

El lugar más cercano para aterrizar era el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, a donde finalmente llegó la aeronave.

Los protocolos se activaron, porque la razón que detuvo el itinerario fue una emergencia médica de un pasajero, y el trayecto de casi 6 horas hasta Nueva York, implicaba un riesgo para una condición de salud que surgió de manera inesperada.

El vuelo 244 de Avianca salió a las 17:19 del jueves y tomó la ruta hacia la ciudad estadounidense. Luego del desvío hacia Barranquilla, para atender la emergencia médica del pasajero que, por motivos de protección de su identidad, no se dieron los detalles, permaneció en la capital del Atlántico hasta después de las 9 de la noche, cuando de nuevo retomó la ruta para transportar a los demás pasajeros.

Empresas

Invima alertó por comercialización ilegal de producto utilizado por miles de personas

Pensiones y cesantías

MinTrabajo señala el 16 de julio como fecha límite para que colombianos se trasladen entre regímenes pensionales

Empresas

Derechos de autor en redes sociales: qué protege la ley y cómo actuar ante una copia

Empresas

Colsubsidio recibió nuevo reconocimiento tras liderazgo empresarial en sostenibilidad: fortalecimiento en bienestar social

Empresas

Vocero gremial de estaciones de servicio se pronuncia sobre posible subida en precio de la gasolina

Empresas

Energía, ¿es mejor el servicio con empresas públicas o privadas? La crítica del ministro de Minas, Edwin Palma

Empresas

Didi lanza descuentos de hasta 30% en viajes durante horas pico

Barranquilla

Por emergencia en pleno vuelo, avión de Avianca que iba de Bogotá a Nueva York desvió su ruta y aterrizó en Barranquilla

Contenido en colaboración

El acuerdo que cambió las reglas para los pilotos de Avianca: así opera este modelo pionero en Colombia

Contenido en colaboración

Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

Aeropuerto de Barranquilla
Aeropuerto de Barranquilla Foto: ANI

Aunque la alerta que se activó, conocida como 7700, que aplica en casos de situación crítica, como fallas de motor, problemas de presurización, humo en cabina o fallas estructurales, Avianca confirmó que se trató de una emergencia médica grave, que también está incluida en el mencionado protocolo universal que se aplica en emergencias en el aire.

En tales casos, la palabra MAYDAY que emiten los pilotos, ordena silencio de radio en la frecuencia utilizada, luego de lo cual, proceden a explicar lo que está sucediendo.

En situaciones de emergencias médicas, en tierra se van alistando las ambulancias y la práctica de las primeras atenciones.