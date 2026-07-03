Néstor Lorenzo reaccionó a la falta de gol de Luis Díaz en el Mundial: dejó contundentes palabras en vivo

Tan pronto como se acabó el partido entre Colombia y Ghana, Néstor Lorenzo habló con la prensa y dio a conocer sus sensaciones. Uno de los temas que tocó fue la falta de gol de Luis Díaz en lo que va del Mundial 2026.

Los goles que se perdió Luis Díaz ante Ghana: la ansiedad le pasa factura a Colombia en el Mundial 2026

Y es que el guajiro le anotó en la primera fecha del grupo K a Uzbekistán, pero después no se le volvió a abrir el arco. Eso sí, Lucho lo intenta y hasta ha vuelto a marcar, pero le terminan anulando las anotaciones por fuera de juego.

GOL ANULADO A LUIS DÍAZ



El extremo colombiano empujaba la pelota tras un centro raso al medio pero se encontraba en offisde. Sigue 1-0 en Kansas.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/URb9wKkkl7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Néstor Lorenzo sobre Luis Díaz: “Ya se le va a abrir el arco”

“Él vive del gol, y es normal. Pero bueno, ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas. Esperemos...”, le dijo Lorenzo a Gol Caracol.

Néstor Lorenzo dirige la selección Colombia desde 2022. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Ya sobre el balance de lo que ha hecho Colombia en el Mundial, Néstor afirmó: “Significa mucho porque es un campeonato muy duro, muy difícil, distintas temperaturas, horarios, viajes. Hicieron un partidazo los muchachos. Creo que por momentos nos metimos un poco atrás. El juego nos llevó; ellos son un equipo muy ordenado. Si bien defiende muy bien, cuando ataca, sale a las bandas. Tiraron centros y nos complicaron”.

El técnico argentino tuvo tiempo para hablar de los hinchas cafeteros: “La gente, muy feliz; siempre acompañando. Esperemos darle muchas alegrías más”.

Y es que el acompañamiento de los hinchas de la Selección Colombia se ha vuelto ya costumbre. La famosa fiebre amarilla se ha contagiado a lo largo de todo el Mundial 2026; esta vez, se vivió en Kansas City.

EMOCIONANTE EL HIMNO DE COLOMBIA



Jugadores e hinchas colombianos entonaron con fuerza el emblema nacional previo al juego contra Ghana en Kansas.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fZii2NHFDl — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Lo cierto es que atrás queda el partido contra Ghana y Lorenzo ya piensa en el juego de octavos de final contra Suiza, que será el próximo 7 de julio, a partir de las 3:00 p. m., en el estadio BC Place Vancouver de Canadá.

Si la Selección Colombia vence a Suiza, avanzará a los cuartos de final e igualará su mejor participación en los mundiales masculinos de mayores. En Brasil 2014 llegó a la ronda de los mejores ocho y quedó eliminada por el anfitrión.