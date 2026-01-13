Tecnología

Si recibió un correo para cambiar la contraseña de Instagram, esta podría ser la razón

Miles de personas que usan la red social se vieron sorprendidas al recibir este mensaje, generando preocupación entre los usuarios, pero esta es la razón.

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 2:06 p. m.
Instagram desmiente un fallo de seguridad tras las solicitudes de restablecimiento de contraseñas.
Instagram desmiente un fallo de seguridad tras las solicitudes de restablecimiento de contraseñas. Foto: Getty Images

La red social Instagram se ha posicionado como una de las plataformas más relevantes del entorno digital, destacándose por el intercambio de imágenes, videos y formatos temporales como las historias y los reels.

En medio de su amplia actividad global, la compañía aclaró recientemente que los correos electrónicos relacionados con solicitudes de cambio de contraseña, recibidos por algunos usuarios, no están asociados a una brecha de seguridad ni a una falla en sus sistemas.

Mosseri afirmó que la estética clásica de Instagram dejó de sorprender en un entorno donde todo puede verse perfecto.
Instagram se ha posicionado como una de las plataformas más relevantes del entorno digital. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El pasado viernes, 9 de enero, la compañía de software antivirus Malwarebytes publicó en Bluesky sobre el robo de “datos de 17,5 millones de cuentas de Instagram, incluyendo nombres de usuario, direcciones físicas, números de teléfono o direcciones de correo electrónico”.

Además, adjuntaron una captura de pantalla con uno de los correos de restablecimiento de contraseñas. Con la interfaz de un correo oficial de Instagram, estos correos decían: “Hola, (nombre de usuario). Hemos recibido una solicitud de restablecimiento de contraseña”, y a continuación un botón azul para acceder al reseteo.

