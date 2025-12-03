Suscribirse

Tecnología

Estafadores comienzan diciembre con una peligrosa técnica para vaciar el dinero de tarjetas de crédito y cuentas bancarias

Con el movimiento comercial de fin de año, surgió un método de estafa que apunta a cuentas y tarjetas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 3:14 a. m.
La actividad económica de diciembre abre puertas a la aparición de una modalidad de fraude que opera de forma silenciosa.
Mucho cuidado con este método de estafa que apunta a cuentas y tarjetas. | Foto: Getty Images / Canva

Diciembre es una temporada en la que muchos hogares empiezan sus compras navideñas y preparan el cierre del año. Con la llegada de los aguinaldos, también aumenta la actividad de estafadores que aprovechan cualquier descuido para robar dinero de cuentas bancarias o beneficiarse de tarjetas de crédito ajenas.

La temporada festiva, terreno fértil para los fraudes digitales

“Los ciberdelincuentes aprovechan de cualquier tendencia o actividad popular para crear ofertas, eventos falsos o promociones engañosas con el fin de recopilar información personal y financiera de las personas”, indica la compañía de ciberseguridad Norton.

Norton advierte que los delincuentes digitales suelen aprovechar modas del momento como campañas comerciales o eventos populares para crear páginas falsas, correos engañosos y mensajes para obtener datos personales y financieros.

Este tipo de estafa lo realizan recopilando información disponible en redes sociales, filtraciones de datos o registros públicos y, con esa base, construyen trampas digitales que lucen legítimas.

Los calendarios de Adviento se han convertido en objetivo lucrativo para los estafadores.
Los delincuentes aprovechan la curiosidad por tendencias y promociones para engañar a usuarios y tomar control de sus recursos financieros, afirma Iskander Sanchez-Rola. | Foto: Getty Images

Si una persona cae en la trampa y comparte información o hace clic en enlaces maliciosos, los estafadores pueden acceder a cuentas, instalar programas invisibles y apropiarse de contraseñas, archivos privados y, finalmente, del dinero almacenado en productos financieros.

“Lo que le permite robar dinero, utilizar tarjetas de crédito o cuentas bancarias, vender los datos a otros delincuentes e incluso comprometer cuentas de redes sociales para atacar a los contactos, reiniciando así el ciclo de fraude”, advierte Norton.

Asimismo, la compañía señaló que “según el informe Norton Cyber Safety Insights 2025: Holiday shopping, más de la mitad de los consumidores colombianos (53%) han compartido información personal de forma excesiva en las redes sociales durante la temporada navideña, mientras que el 51% afirmó haber acabado en sitios web sospechosos o haber tratado con vendedores dudosos al intentar comprar productos en línea”.

“La curiosidad y el interés que generan ciertos temas o tendencias crean un escenario ideal para que los estafadores diseñen eventos y ofertas falsas, convirtiendo a los consumidores en víctimas de fraude digital”, confirma Iskander Sanchez-Rola, director de IA e Innovación en Norton.

Contexto: No ignore comportamientos extraños en su celular, porque podrían indicar que su cuenta está en riesgo de ser despojada

Señales tempranas y recomendaciones para evitar caer en manos de estafadores

Especialistas del sector advierten que existen señales que no deben pasar desapercibidas. Movimientos desconocidos en tarjetas o cuentas, llamadas por deudas que nunca fueron adquiridas, correos importantes que dejan de llegar o inconsistencias en los reportes crediticios suelen ser los primeros indicios de que alguien podría estar suplantando la identidad del usuario.

Las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones.
Norton advierte que llamadas por deudas inexistentes o inconsistencias en reportes financieros suelen indicar fraudes digitales. | Foto: Getty Images

Para reducir el riesgo, Norton resalta que es importante desconfiar de promociones que pidan datos personales o pagos inmediatos, revisar siempre si el sitio web es oficial, evitar compartir documentos sensibles en formularios desconocidos y verificar con atención el remitente de correos y enlaces antes de abrirlos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa rechaza los ataques contra Angie Rodríguez y anuncia investigación: “No vamos a permitir que sea objeto de amenazas o presiones”

2. Mhoni Vidente pronosticó el final del 2025 para varios países; esto dijo sobre Colombia

3. El video viral que cambió una vida: un veterano de guerra de 88 años obtiene más de un millón en donaciones tras perder su pensión

4. Lucas González da el golpe en el FPC, calla a sus críticos y clasifica al Tolima a la final de la Liga Betplay

5. Confirman el principal objetivo del radar instalado por Estados Unidos en país vecino de Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DiciembreTarjetas de CréditoCuentas bancariasSeguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.