Tecnología
Estafadores comienzan diciembre con una peligrosa técnica para vaciar el dinero de tarjetas de crédito y cuentas bancarias
Con el movimiento comercial de fin de año, surgió un método de estafa que apunta a cuentas y tarjetas.
Diciembre es una temporada en la que muchos hogares empiezan sus compras navideñas y preparan el cierre del año. Con la llegada de los aguinaldos, también aumenta la actividad de estafadores que aprovechan cualquier descuido para robar dinero de cuentas bancarias o beneficiarse de tarjetas de crédito ajenas.
La temporada festiva, terreno fértil para los fraudes digitales
“Los ciberdelincuentes aprovechan de cualquier tendencia o actividad popular para crear ofertas, eventos falsos o promociones engañosas con el fin de recopilar información personal y financiera de las personas”, indica la compañía de ciberseguridad Norton.
Norton advierte que los delincuentes digitales suelen aprovechar modas del momento como campañas comerciales o eventos populares para crear páginas falsas, correos engañosos y mensajes para obtener datos personales y financieros.
Este tipo de estafa lo realizan recopilando información disponible en redes sociales, filtraciones de datos o registros públicos y, con esa base, construyen trampas digitales que lucen legítimas.
Si una persona cae en la trampa y comparte información o hace clic en enlaces maliciosos, los estafadores pueden acceder a cuentas, instalar programas invisibles y apropiarse de contraseñas, archivos privados y, finalmente, del dinero almacenado en productos financieros.
“Lo que le permite robar dinero, utilizar tarjetas de crédito o cuentas bancarias, vender los datos a otros delincuentes e incluso comprometer cuentas de redes sociales para atacar a los contactos, reiniciando así el ciclo de fraude”, advierte Norton.
Asimismo, la compañía señaló que “según el informe Norton Cyber Safety Insights 2025: Holiday shopping, más de la mitad de los consumidores colombianos (53%) han compartido información personal de forma excesiva en las redes sociales durante la temporada navideña, mientras que el 51% afirmó haber acabado en sitios web sospechosos o haber tratado con vendedores dudosos al intentar comprar productos en línea”.
“La curiosidad y el interés que generan ciertos temas o tendencias crean un escenario ideal para que los estafadores diseñen eventos y ofertas falsas, convirtiendo a los consumidores en víctimas de fraude digital”, confirma Iskander Sanchez-Rola, director de IA e Innovación en Norton.
Señales tempranas y recomendaciones para evitar caer en manos de estafadores
Especialistas del sector advierten que existen señales que no deben pasar desapercibidas. Movimientos desconocidos en tarjetas o cuentas, llamadas por deudas que nunca fueron adquiridas, correos importantes que dejan de llegar o inconsistencias en los reportes crediticios suelen ser los primeros indicios de que alguien podría estar suplantando la identidad del usuario.
Para reducir el riesgo, Norton resalta que es importante desconfiar de promociones que pidan datos personales o pagos inmediatos, revisar siempre si el sitio web es oficial, evitar compartir documentos sensibles en formularios desconocidos y verificar con atención el remitente de correos y enlaces antes de abrirlos.