Estafadores comienzan diciembre con una peligrosa técnica para vaciar el dinero de tarjetas de crédito y cuentas bancarias

Diciembre es una temporada en la que muchos hogares empiezan sus compras navideñas y preparan el cierre del año. Con la llegada de los aguinaldos, también aumenta la actividad de estafadores que aprovechan cualquier descuido para robar dinero de cuentas bancarias o beneficiarse de tarjetas de crédito ajenas.

La temporada festiva, terreno fértil para los fraudes digitales

“Los ciberdelincuentes aprovechan de cualquier tendencia o actividad popular para crear ofertas, eventos falsos o promociones engañosas con el fin de recopilar información personal y financiera de las personas”, indica la compañía de ciberseguridad Norton.

Norton advierte que los delincuentes digitales suelen aprovechar modas del momento como campañas comerciales o eventos populares para crear páginas falsas, correos engañosos y mensajes para obtener datos personales y financieros.

Este tipo de estafa lo realizan recopilando información disponible en redes sociales, filtraciones de datos o registros públicos y, con esa base, construyen trampas digitales que lucen legítimas.

Los delincuentes aprovechan la curiosidad por tendencias y promociones para engañar a usuarios y tomar control de sus recursos financieros, afirma Iskander Sanchez-Rola. | Foto: Getty Images

Si una persona cae en la trampa y comparte información o hace clic en enlaces maliciosos, los estafadores pueden acceder a cuentas, instalar programas invisibles y apropiarse de contraseñas, archivos privados y, finalmente, del dinero almacenado en productos financieros.

“Lo que le permite robar dinero, utilizar tarjetas de crédito o cuentas bancarias, vender los datos a otros delincuentes e incluso comprometer cuentas de redes sociales para atacar a los contactos, reiniciando así el ciclo de fraude”, advierte Norton.

Asimismo, la compañía señaló que “según el informe Norton Cyber Safety Insights 2025: Holiday shopping, más de la mitad de los consumidores colombianos (53%) han compartido información personal de forma excesiva en las redes sociales durante la temporada navideña, mientras que el 51% afirmó haber acabado en sitios web sospechosos o haber tratado con vendedores dudosos al intentar comprar productos en línea”.

“La curiosidad y el interés que generan ciertos temas o tendencias crean un escenario ideal para que los estafadores diseñen eventos y ofertas falsas, convirtiendo a los consumidores en víctimas de fraude digital”, confirma Iskander Sanchez-Rola, director de IA e Innovación en Norton.

Señales tempranas y recomendaciones para evitar caer en manos de estafadores

Especialistas del sector advierten que existen señales que no deben pasar desapercibidas. Movimientos desconocidos en tarjetas o cuentas, llamadas por deudas que nunca fueron adquiridas, correos importantes que dejan de llegar o inconsistencias en los reportes crediticios suelen ser los primeros indicios de que alguien podría estar suplantando la identidad del usuario.

Norton advierte que llamadas por deudas inexistentes o inconsistencias en reportes financieros suelen indicar fraudes digitales. | Foto: Getty Images