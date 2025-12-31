Mundo

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

Países como Kiribati, Samoa, Tonga, Nueva Zelanda y Australia ya reciben el Año Nuevo con fuegos artificiales y alegría.

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 3:03 p. m.
Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney.
Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney. Foto: AFP

Mientras gran parte del planeta aún se preparaba para despedir el 2025, varios países y territorios del océano Pacífico ya daban la bienvenida al Año Nuevo 2026, convirtiéndose, como cada año, en los primeros en marcar el inicio del nuevo calendario debido a su ubicación en las zonas horarias más adelantadas del mundo.

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

El primer territorio en recibir el 2026 fue Kiritimati (Isla de Navidad), en Kiribati, que se rige por el huso horario UTC+14. Allí, el cambio de año estuvo acompañado de celebraciones comunitarias, actos culturales tradicionales y encuentros familiares, en una jornada marcada por la música local y rituales que resaltan la conexión de la población con el mar y la naturaleza.

Isla Kirimati, primera en recibir el año 2026
Isla Kirimati, primera en recibir el año 2026 Foto: @Harkive

Poco después, el Año Nuevo llegó a Tonga, Samoa y Tokelau, países y territorios del Pacífico Sur que se encuentran en la franja UTC+13. En estas naciones, las celebraciones combinaron eventos religiosos, reuniones familiares y espectáculos de fuegos artificiales, especialmente en las capitales. En Samoa, por ejemplo, el Año Nuevo suele recibirse con cantos, danzas tradicionales y servicios religiosos, reflejo del fuerte arraigo cultural y espiritual de la comunidad.

El territorio de Tonga, de los primeros en recibir la navidad Foto: @volcaholic1

En el siguiente huso horario, UTC+12, Nueva Zelanda, Fiyi, Tuvalu, Nauru, las Islas Marshall y Wallis y Futuna se sumaron a la llegada del 2026. En ciudades como Auckland y Wellington, miles de personas se congregaron en espacios públicos para presenciar espectáculos pirotécnicos y conciertos al aire libre, mientras que en las islas del Pacífico las celebraciones tuvieron un carácter más íntimo y comunitario, centrado en la familia y las tradiciones locales.

En este mismo periodo, Australia también dio la bienvenida al Año Nuevo 2026, especialmente en su costa oriental. Ciudades como Sídney, Melbourne y Brisbane celebraron con multitudinarios espectáculos de fuegos artificiales y eventos públicos.

El espectáculo pirotécnico marca el inicio del 2026 en Australia.
El espectáculo pirotécnico marca el inicio del 2026 en Australia. Foto: AFP
En Japón, Corea del Sur y China, la llegada del Año Nuevo 2026 estuvo marcada por celebraciones sobrias y de fuerte carga cultural. En estos países de Asia oriental, el inicio del año civil se vivió principalmente a través de reuniones familiares, actos simbólicos y actividades urbanas organizadas por las autoridades locales.

Celebraciones esperadas

Las celebraciones se esperan con ansias también la deslumbrante Nueva York o a las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay. Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.

Año nuevo en Nueva York
Año nuevo en Nueva York Foto: X/@elnuevodiariord

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de pirotecnia.

El resto de América Latina también se prepara para festejar el Año Nuevo.

Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la situación económica.

