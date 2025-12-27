Estados Unidos

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

La firma WalletHub destaca los 29 mejores lugares para esta fecha.

27 de diciembre de 2025
Las Vegas en Año Nuevo
El estudio realizado por WalletHub habla de las mejores ciudades para disfrutar año nuevo en Estados Unidos. Chip Lupo, analista de la firma, destacó que las ciudades que quedaron escogidas en este ranking ofrecen variedad gastronómica, precios asequibles y calidad alta, amplia oportunidad de actividades para los visitantes y una gran vida nocturna.

“Las mejores ciudades para celebrar el Año Nuevo tienen cielos despejados y algunos de los mejores espectáculos de fuegos artificiales”, destacó el analista. Una de las ciudades más famosas para esta fecha es Nueva York, que reúne al menos un millón de personas anualmente en el Times Square para las 12:00 de la media noche, sin embargo, no lidera el top.

Este es el destino más buscado para pasar el Año Nuevo, según Google Flights
  1. Orlando, Florida

El estudio califica a Orlando con 72.05, destacando economía con respecto a ciudades como Nueva York, Washington o Miami. La oferta en entretenimiento para esta noche es muy amplia, dándole la oportunidad a los ciudadanos y visitantes de disfrutar de lugares como Disney World o Universal.

Lugares comunitarios como el Orange Ball Drop le dan la oportunidad de disfrutar la noche en que se recibe el nuevo año, con mucho entretenimiento y fuegos artificiales. Según el estudio, en un hotel 3 estrellas la noche puede costar US$66.

  1. Las Vegas, Nevada

Fuegos artificiales, oferta gastronómica y el entretenimiento nocturno lo coloca en la segunda posición del ranking. Las Vegas es la ciudad de Estados Unidos en la que más restaurantes hay per cápita.

Es catalogada como la ciudad más divertida del país y cuenta con una gran cantidad de salas de música, conciertos, fiestas de casino y cenas de gala.

  1. Nueva York

Se encuentra en la tercera posición, una de las alternativas más reconocidas para esta fecha a nivel mundial. La caída de la bola en Times Square es un sueño para algunos, es uno de los principales atractivos turísticos para recibir el nuevo año.

Se espera que para darle la bienvenida al 2026, la famosa bola de cristal sea patriótica con la bandera de EE. UU. El estudio señala que a pesar del atractivo, en esta fecha los costos pueden incrementar bastante, WalletHub asegura que es la ciudad más cara de todo el país para pasar año nuevo.

Times Square Año Nuevo
Pareja celebrando Año Nuevo en Nueva York en 2025 Foto: WireImage

El estudio destacó que Nueva York, Hawái y California son las ciudades más costosas, entre las 100 que se escogieron, sin embargo, ellas ocupan puestos importantes en la clasificación en cuanto a entretenimiento y comida.

La palabra del año 2025, según Dictionary.com: no tiene significado concreto y mucha gente ni la entiende

FortWayne, Indiana, Winstin-Salem, Carolina del Norte y Ohama, Nebraska, son las ciudades más económicas para estas fechas, destacando Omaha, que es la ciudad que se encuentra en la posición 50 de las 100 en cuanto al entretenimiento y la comida que puede ofrecer en esta importante fecha.

