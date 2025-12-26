Con la llegada del cierre del año, diferentes aerolíneas han revelado cuáles fueron los destinos más visitados por los viajeros este 2025, datos que, a partir de las búsquedas, confirman que Río de Janeiro se consolidó como uno de los lugares más atractivos a lo largo de todo el año.

Desde Despegar señalan que la ciudad se posicionó como “el destino sorpresa”, al captar el interés de numerosos turistas, mientras que Google Flights indica que, durante las fiestas decembrinas, encabeza la lista de los destinos más buscados para recibir el Año Nuevo.

Según las estadísticas del motor de búsquedas, Río de Janeiro está por encima de ciudades como Nueva York, París y Tokio, convirtiéndose en un destino de interés imperdible por varios aspectos, como sus playas icónicas o sus más de 300 senderos que atraviesan montañas, así como su riqueza cultural.

Entre enero y noviembre llegaron a la ciudad brasileña 1,97 millones de turistas extranjeros, lo que representa un aumento del 46 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, destacó la Agencia Brasileña de Promoción Turística Internacional (Embratur).

Estas cifras revelan un crecimiento récord nacional, teniendo en cuenta que Brasil recibió 8,3 millones de visitantes internacionales, un 40 por ciento más que en 2024.

Turistas contemplando la vista del Pan de Azúcar y el paisaje urbano en Río de Janeiro. Foto: Getty Images

Los encantos de Río de Janeiro que cautivan a los viajeros

En diciembre, Río de Janeiro se convierte en un destino atractivo por su clima cálido y ambiente festivo, aspectos clave para quienes buscan cerrar el año mientras conocen sus mejores atractivos.

Entre esos puntos de interés que más cautivan a los viajeros se destacan sus playas, principalmente el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor, íconos de la también conocida ‘Ciudad Maravillosa’, famosos por las impresionantes vistas panorámicas que ofrecen y por sus arenas doradas, que resaltan el encanto costero inconfundible de Río de Janeiro.

Por otro lado, la ciudad se ha convertido en un destino de interés entre la comunidad viajera gracias al reconocimiento de publicaciones especializadas, como la revista británica Time Out, que eligió la Rua do Senado, ubicada en el centro histórico, como la calle más “cool” del mundo.

Este lugar se ha consolidado como uno de los epicentros de la vida nocturna en Río de Janeiro, atrayendo a viajeros gracias a las edificaciones coloniales que lo rodean y a la variada oferta de bares y terrazas que le dan vida.

Por otro lado, en este aumento de visitas y búsquedas han sido claves las campañas de promoción digital impulsadas por la Alcaldía, pues han logrado captar la atención de los viajeros, especialmente a través de TikTok.

De acuerdo con la agencia municipal Riotur, esta estrategia ha sido esencial para posicionar a Río de Janeiro como un destino dinámico y atractivo durante todo el año.