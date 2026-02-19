Valle del Cauca

El único colombiano en el Sambódromo es caleño: Camilo Zamora completa diez años en Río

Zamora, anfitrión y bailarín del espectáculo Delirio, hizo parte de la reconocida escuela de samba Unidos de Vila Isabel.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 9:49 a. m.
Camilo Zamora en el carnaval de Río
Camilo Zamora en el carnaval de Río Foto: cortesía

El bailarín caleño Camilo Zamora volvió a poner en alto el nombre de la capital del Valle del Cauca tras participar por décimo año consecutivo en el Carnaval de Río de Janeiro, considerado el más importante del mundo. El artista fue el único colombiano invitado a desfilar en la edición 2026, que se realizó el martes 17 de febrero en el Sambódromo Marqués de Sapucaí.

Zamora, anfitrión y bailarín del espectáculo Delirio, hizo parte de la reconocida escuela de samba Unidos de Vila Isabel, que este año presentó una propuesta temática en homenaje a la herencia africana que dio origen a la samba y a la memoria colectiva como símbolo de identidad y resistencia. La escuela estuvo integrada por 3.600 participantes y siete carrozas de gran formato.

El caleño desfiló en el imponente “abre alas”, la primera carroza que inaugura oficialmente el recorrido de cada escuela. La estructura reunió a cerca de 70 artistas y estuvo ambientada en tonos beige y dorados con acentos azules y blancos, incorporando efectos de agua y luminotecnia. La escena evocó un momento de la historia africana previo a la esclavitud, con figuras de reyes y príncipes que exaltaron la majestuosidad y riqueza cultural del continente.

Camilo Zamora en el carnaval de Río
Camilo Zamora en el carnaval de Río Foto: cortesía

“Como caleño y como colombiano fue un orgullo poder subirme a esa carroza y demostrar como artista la unión entre la samba y la rapidez de los pasos del bailarín caleño, un factor que contribuye a que Cali sea reconocida como la Capital Mundial de la Salsa”, aseguró Zamora. Agregó que su participación envía “un mensaje no solo para los bailarines caleños, sino para todos los colombianos que ven en la danza un vehículo que conecta culturas y comunica paz, unión, alegría y esperanza. Mi baile no solo es el de Cali, sino el de todo un país que respira arte”.

