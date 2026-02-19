El único colombiano en el Sambódromo es caleño: Camilo Zamora completa diez años en Río

El bailarín caleño Camilo Zamora volvió a poner en alto el nombre de la capital del Valle del Cauca tras participar por décimo año consecutivo en el Carnaval de Río de Janeiro, considerado el más importante del mundo. El artista fue el único colombiano invitado a desfilar en la edición 2026, que se realizó el martes 17 de febrero en el Sambódromo Marqués de Sapucaí.

Zamora, anfitrión y bailarín del espectáculo Delirio, hizo parte de la reconocida escuela de samba Unidos de Vila Isabel, que este año presentó una propuesta temática en homenaje a la herencia africana que dio origen a la samba y a la memoria colectiva como símbolo de identidad y resistencia. La escuela estuvo integrada por 3.600 participantes y siete carrozas de gran formato.

El caleño desfiló en el imponente “abre alas”, la primera carroza que inaugura oficialmente el recorrido de cada escuela. La estructura reunió a cerca de 70 artistas y estuvo ambientada en tonos beige y dorados con acentos azules y blancos, incorporando efectos de agua y luminotecnia. La escena evocó un momento de la historia africana previo a la esclavitud, con figuras de reyes y príncipes que exaltaron la majestuosidad y riqueza cultural del continente.

Camilo Zamora en el carnaval de Río Foto: cortesía

“Como caleño y como colombiano fue un orgullo poder subirme a esa carroza y demostrar como artista la unión entre la samba y la rapidez de los pasos del bailarín caleño, un factor que contribuye a que Cali sea reconocida como la Capital Mundial de la Salsa”, aseguró Zamora. Agregó que su participación envía “un mensaje no solo para los bailarines caleños, sino para todos los colombianos que ven en la danza un vehículo que conecta culturas y comunica paz, unión, alegría y esperanza. Mi baile no solo es el de Cali, sino el de todo un país que respira arte”.

El evento contó con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cali y la campaña “Cali es donde debes estar”, liderada por la Alcaldía de la ciudad. Para el artista, el carnaval representa una plataforma estratégica de visibilidad internacional, especialmente en la temporada en la que Brasil recibe el mayor flujo de visitantes extranjeros del año.

“El Carnaval de Río de Janeiro no es solo una oportunidad para mostrar eso, sino también para ser feliz y hacer felices a los demás hablando bien de Cali y de Colombia ante el mundo entero”, expresó el bailarín, al destacar las similitudes culturales entre ambos países, como la fuerza de la samba y la salsa, el protagonismo de la percusión y la tradición ligada a la caña de azúcar.

El desfile tuvo una duración aproximada de 60 minutos y fue evaluado por 40 jurados especializados en aspectos como armonía musical, evolución coreográfica, vestuario y desempeño integral. Cada noche del carnaval congrega entre 70.000 y 90.000 asistentes en el Sambódromo y supera el millón y medio de espectadores a través de distintas plataformas.

La historia de Zamora en Río comenzó en 2016, luego de que representantes brasileños lo vieran abrir el Salsódromo de la Feria de Cali y lo invitaran a participar en la celebración. Con esta décima presencia consecutiva, el artista consolida su trayectoria en uno de los escenarios culturales más influyentes del planeta.

El bailarín regresará a Cali la próxima semana para retomar sus presentaciones en la carpa de Delirio, donde actuará el viernes 27 de febrero tras su participación en Brasil.