En el territorio nacional hay pueblos que se caracterizan por tener una arquitectura diferenciada, cultura autóctona, gastronomía propia y un entorno natural para admirar, que los hace dignos de ser visitados y conocidos.

De igual forma, tienen un gran protagonismo en la historia y el desarrollo del país y por ello se constituyen en una opción para el turismo cultural, de naturaleza y para quienes disfrutan de momentos únicos en ambientes tranquilos.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

Dadas sus características, muchos de estos destinos forman parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio del país y tres de ellos están en Santander, así que si su plan de vacaciones está en esta región, estos lugares son una buena opción. Se trata de Barichara, San Juan de Girón y El Socorro.

Barichara

Este pueblo es considerado uno de los más lindos del país. Destaca por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y la tranquilidad que invitan a vivir una experiencia diferente.

Barichara es uno de los destinos para no perderse en esta temporada de vacaciones. Foto: Getty Images

Colores como el verde, azul y amarillo, decoran las puertas y balcones de las casas pintadas de blanco, que destacan entre muros de tapia pisada y tejados de barro cocido. Ubicado en la provincia de Guanentá, su centro histórico fue declarado Monumento Nacional desde 1975, hoy Bien de Interés Cultural (BIC), según el sitio web de la Red Turística de Pueblos Patrimonio.

Este mágico destino está ubicado en una planicie que asoma al cañón del río Suárez, con un agradable clima seco y unos 24 grados de temperatura que se conjugan con refrescantes brisas que le otorgan esa tranquilidad que envuelve a propios y visitantes.

San Juan de Girón

Este es otro de los pueblos que no se puede dejar de conocer en un viaje por Santander. Está a solo 20 minutos de Bucaramanga y se caracteriza por su arquitectura tipo español en la que destacan las casas de bahareque, tapia pisada, tejas de barro, fachadas blancas y calles empedradas que evocan el pasado.

Girón es uno de los destinos para visitar en Santander. Foto: Getty Images

Quien llega hasta Girón tiene muchos atractivos para visitar. Lo primero que debería hacer el viajero es ir a su centro histórico para disfrutar de la belleza de su parque principal, conocer la Basílica Menor San Juan Bautista, la Plazoleta de las nieves y su Capilla de las Nieves.

También en la lista de encantos se incluyen los 6 Puentes de Calicanto, la Alameda de las Nieves, el Malecón Turístico, el Mirador Sagrado Corazón y el Parque Gallineral, que está rodeado de flora y fauna, un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza.

El Socorro

Se dice que este pueblo es uno de los más antiguos de Colombia. Tiene una gran importancia nacional, pues allí tuvieron lugar varios hechos trascendentales encaminados a la Independencia del país, como la Insurrección de Los Comuneros en 1781, de la cual es símbolo Manuela Beltrán.

Este municipio de Santander es pueblo patrimonio de Colombia. Foto: Página Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia

Es un pueblo que con el paso de los años mantiene viva su herencia histórica, la cual se refleja en sus calles, sus viviendas, iglesias, parques y demás sitios emblemáticos. Es un destino perfecto para quienes aman la historia.

En sus alrededores se pueden apreciar lindos paisajes especiales para hacer senderismo y otras actividades al aire libre en medio de un ambiente tranquilo y lleno de magia.