Un nuevo golpe al bolsillo: los aumentos que llegan con el inicio de 2026

Cada inicio de año trae consigo los tradicionales aumentos en los precios de productos y servicios por cuenta de la indexación, una vez se conocen los datos tanto del incremento del salario mínimo como del cierre del año anterior del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque el IPC del año pasado (5,10 por ciento) fue menor al de 2024, todavía está lejos de la meta del Banco de la República, de 3 por ciento. Entre tanto, el desbordado incremento del salario mínimo para 2026, cercano al 23 por ciento, actúa como ancla para otros salarios, contratos y tarifas, reforzando los mecanismos de indexación y estableciendo un “piso” en la formación de precios, explica en un análisis el Grupo Cibest.

Así subirán de precio algunos servicios y productos, unos ligados al IPC y otros al salario mínimo:

Aunque el IPC del año pasado (5,10 por ciento) fue menor al de 2024, todavía está lejos de la meta del Banco de la República, de 3 por ciento. Foto: Getty Images

Matrículas en colegios y universidades

Las universidades aumentan las matrículas con base en el IPC. Los colegios también deberán tener en cuenta esta cifra para el incremento en sus matrículas, además de otros factores.

Tarifas de peajes

Viajar por carretera será más caro, pues al conocerse el dato también se ajustarán precios en peajes. Algunos se incrementarán en meses posteriores dependiendo de la fecha de suscripción del contrato.

Canon de arrendamiento

Quienes tienen viviendas arrendadas o viven en arriendo verán también un incremento, pues el valor se ajustará con base en la inflación. Pueden acordar con el arrendatario un aumento menor.

Quienes tienen viviendas arrendadas o viven en arriendo verán también un incremento, pues el valor se ajustará con base en la inflación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pensiones de más de un salario mínimo

Quienes devengan una pensión mayor a 1.750.905 pesos, recibirán el incremento anual con base en el IPC.

Servicios públicos

Tarifas de servicios como el agua, acueducto, gas y energía se actualizan también con la cifra del IPC.

Cuánto recibirán de aumento los pensionados si el IPC queda en 5,3 % al cierre del 2025

Precio de Vivienda de Interés Social

Los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se calculan en salarios mínimos, por lo que el ajuste impacta y sube los costos de estos inmuebles.

Impacto en cuotas de administración

Los conjuntos residenciales son autónomos en definir el aumento, ya sea con base en el IPC o en el salario mínimo. Sin embargo, el incremento de este último sí impacta la cuota por el aumento del salario de porteros, personal de aseo y otros trabajadores.

Aportes a salud y pensión para trabajadores independientes

Los aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) también aumentan con el incremento del salario mínimo.

Los aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) también aumentan con el incremento del salario mínimo. Foto: 123RF

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación

Derechos notariales y registros en Cámaras de Comercio

Los servicios en notarías y también en cámaras de comercio se verán ajustados con el incremento al mínimo.

Pensiones de hasta un salario mínimo

Los pensionados que reciban una pensión de hasta 1.750.905 pesos recibirán su incremento anual con base en el porcentaje que se incremente.