La infraestructura, la llegada de una poderosa fintech y la evolución de la integración de Tigo y Movistar abren las movidas de 2026

En medio de un año electoral, se darán nuevas operaciones, revivirán proyectos estratégicos y aterrizarán en el país grandes jugadores.

Carlos Enrique Rodríguez Pérez

10 de enero de 2026, 7:55 a. m.
En infraestructura se abre paso la ampliación de la autopista Norte de Bogotá, mientras que se espera la llegada de una poderosa fintech global.
El año 2026 arrancó agitado en materia de negocios. El primero, las movidas alrededor de la operación de la integración de Tigo y Movistar. Por una parte, avanza en su segunda etapa la venta de la participación de EPM en Tigo UNE. En la primera etapa, en la que podían ofertar trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros, se adjudicaron 77 acciones, cada una ofrecida a 418.741 pesos. En la segunda fase, pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan algunos requisitos. Y, en caso de que no se vendan las acciones, Millicom, como socio de Tigo UNE, puede hacer uso del derecho de preferencia para hacerse a las acciones que no sean vendidas. La operación de venta total de la participación de EPM en Tigo UNE supera los 2 billones de pesos.

Tigo y Movistar
Y, por otro lado, el Gobierno nacional anunció la venta de sus acciones en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), empresa que era controlada por Telefónica y que ya vendió su participación de más del 60 por ciento a Millicom, en un proceso aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio. El Gobierno tiene en Coltel un poco más del 32 por ciento, por el que espera recibir una cifra superior a los 850.000 millones de pesos.

La segunda movida fue la compra del 51 por ciento de Sencia, que hizo Corficolombiana. Sencia es la concesionaria de la asociación público-privada para la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo deportivo del estadio El Campín. La concesión tiene un plazo de 29 años, una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos y un periodo de construcción de unos cinco años.

Dos hombres de negocios o contadores trabajando Inversión financiera, escribiendo informes Analizando el crecimiento del negocio y del mercado y señalando el gráfico de datos de documentos financieros, Contabilidad, Económico, comercial.
Esta transacción representa un hito para Corficolombiana: la fortalece como holding de inversiones en el sector real e ingresa a un nuevo sector y modelo de negocio mediante infraestructura de entretenimiento.

Y la tercera operación, más que el negocio, se trata de destrabar uno de los proyectos icónicos de infraestructura: el acceso y salida a Bogotá. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, correspondiente a la ampliación de la autopista Norte en la capital, entre la calle 191 y la 245. De esta manera, la concesionaria Ruta Bogotá Norte puede iniciar obras este año de un proyecto estimado en 1,8 billones de pesos.

Salario Mínimo
De otro lado, para 2026 se espera el aterrizaje de una de las fintechs más importantes del mundo: Revolut. Es una plataforma global, que ya apuesta a mercados en América Latina, como México y ahora Colombia. Alcanzó una valoración por 75.000 millones de dólares y se estima que para finales de 2025 haya alcanzado ingresos por cerca de 5.900 millones de dólares. En Colombia, ya cuenta con la autorización de constitución bancaria por parte de la Superintendencia Financiera.

Finalmente, en materia de estructuraciones financieras, se esperan, como explica Ricardo Fandiño, socio de la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, movimientos que les permitan a las regiones o a empresas públicas y administraciones locales buscar nuevos recursos. Para él, se pueden empezar a dar operaciones en las que las entidades que cuentan con recurrencia en ciertos ingresos y un récord histórico que puede soportar esa permanencia en el tiempo, venden a un patrimonio económico esos derechos económicos. Al patrimonio, una entidad financiera le presta recursos y con ellos compra los derechos económicos. De esta manera, las entidades públicas no incurren en deuda.

