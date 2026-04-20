Pibank lanza tasas de hasta 13% E.A. en CDT y ahorro digital sin comisiones

El Banco Pichincha, a través de su banca directa Pibank, informó sobre las condiciones actuales de sus productos de ahorro y depósito a término, así como el funcionamiento de su modelo de atención digital en Colombia.

De acuerdo con la entidad, la Cuenta Pibank ofrece una rentabilidad del 11% efectivo anual (E.A.), mientras que el CDT a 360 días presenta una tasa del 13% E.A., tras un ajuste reciente. También se mantiene una opción de CDT a 180 días con una tasa del 10,50% E.A. Ambos productos pueden abrirse de manera digital, con montos mínimos desde 100 mil pesos en el caso del CDT.

El modelo de operación de Pibank se basa en la banca directa, lo que implica que los usuarios acceden y gestionan sus productos a través de canales digitales sin intermediación presencial. Según la entidad, este esquema permite la autogestión de los clientes y elimina costos asociados a transacciones y comisiones.

La Cuenta Pibank puede abrirse desde un peso y no tiene cobros por comisiones ni por movimientos. La rentabilidad se liquida mensualmente. En el caso de los CDT, los rendimientos se entregan cada tres meses o al vencimiento, dependiendo de las condiciones seleccionadas por el cliente.

La directora de Pibank, Cristal Idárraga, destacó que “los beneficios de la oferta de valor de Pibank son el acceso a una rentabilidad diferenciada con respecto a lo que se encuentra en el mercado y sobre todo lo que buscamos en Pibank es fomentar esa educación financiera y ese ahorro”.

Asimismo, destacó la importancia de acceder a instrumentos que contribuyan a mejorar la rentabilidad del ahorro. “Debemos buscar como colombianos o como ciudadanos productos que nos permitan superar la situación que se presenta por ejemplo frente a la inflación”, mencionó.

La directiva también se refirió a las condiciones de los productos que se ofrecen: “Pibank tiene una gran particularidad o un gran diferencial y es que no tiene condiciones. Nosotros no manejamos letra menuda o letra legal. Somos una marca que se distingue por manejar sin asteriscos”, agregó Idárraga.

La entidad indicó que todos sus productos se gestionan de forma digital, en línea con su enfoque de banca directa.

*Contenido elaborado con el de apoyo de Pibank