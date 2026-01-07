Economía

Cuánto recibirán de aumento los pensionados si el IPC queda en 5,3 % al cierre del 2025

El IPC es uno de los indicadores clave para la economía.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 6:27 p. m.
El aumento que tendrán los pensionados en sus mesadas
El aumento que tendrán los pensionados en sus mesadas

El próximo 8 de enero se conocerá en Colombia el dato de inflación al cierre del 2025, que traerá consigo una serie de ajustes en distintos rubros, dado que el incremento de peajes, matrículas de colegios e incluso cuotas de administración, se hace con base en el porcentaje de cierre de la inflación, es decir, de la inflación registrada en diciembre.

Los pensionados también serán otros de los que recibirán un nuevo ajuste, lo que implica a su vez que se haga un incremento en sus ingresos. Es importante tener en cuenta que este beneficio será recibido por más de 2,1 millones de jubilados que están registrados en el Sistema General de Pensiones.

Pensiones / Pensión / Pensionado
Este será el aumento que tendrán los pensionados en sus mesadas. Foto: Getty Images

No todos los pensionados reciben este ajuste, pues el incremento depende de las ganancias. Si el pensionado solo recibe un monto de salario mínimo, recibirá un ajuste y quedará en $ 1.750.905 pesos para este 2026.

De otro lado, si el pensionado recibe una mesada superior al salario mínimo, recibirá un ajuste a partir del IPC al cierre. Es decir, el que se conocerá en unas horas.

Mecanismo diferencial para el precio del diésel: estos son los vehículos que quedan cobijados por la medida del Gobierno
Este será el aumento que tendrán los pensionados en sus mesadas.
Este será el aumento que tendrán los pensionados en sus mesadas. Foto: Guillermo Torres

Las proyecciones de centros de estudios y expertos apuntan a que la inflación podría cerrar en un rango de 5,1 % a 5,3 %. Aquí, le contamos cuáles son los cálculos del incremento si a usted le aplica este porcentaje.

Si usted recibe una pensión de $ 2.000.000 y la inflación cierra en 5,3 %, el pago de la pensión le aumentaría a $ 2.106.000. De otro lado, si el rango de inflación es menor y queda en 5,1 %, el pensionado recibirá $ 2.102.000.

De otro lado, si recibe una pensión más alta, de $ 3.000.000, con una inflación de 5,3 %, recibirá un aumento de $ 159.000, por lo que le quedará en un total de $ 3.159.000.

El IPC también permite ajustar distintos servicios, como lo son los servicios públicos, el transporte, la salud y cuotas moderadoras, los precios en los alimentos, vestuario y otros rubros.

Se conoce la millonaria cifra que recibirá EE. UU. por el petróleo venezolano que controlará durante 2 meses
Salario minimo
Este será el aumento que tendrán los pensionados en sus mesadas. Foto: Adobe Stock

