¿Por qué fracasamos con los propósitos de Año Nuevo? La ciencia lo explica y esto es lo que puede hacer para cumplirlos

Una de las características más comunes del inicio de un nuevo año está relacionada con los propósitos que cada persona se plantea, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Cambiar hábitos, mejorar la salud, aprender algo nuevo o alcanzar metas que quedaron pendientes son algunos de los objetivos más frecuentes.

Este fenómeno se explica por el llamado “efecto de nuevo comienzo”. Desde el punto de vista psicológico, el cambio de año funciona como una frontera mental que separa el pasado del futuro. El cierre de un ciclo y el inicio de otro generan la sensación de empezar con una página en blanco, lo que facilita dejar atrás errores, frustraciones o hábitos negativos.

Sin embargo, con el paso de los días, muchas personas comienzan a notar que esos propósitos no se están cumpliendo. Finalmente, el año termina, comienza uno nuevo y el ciclo se repite. Lo cierto es que hay razones claras detrás de este fracaso, y la ciencia ofrece varias explicaciones.

Con el paso del tiempo, muchas personas abandonan sus metas. Foto: Getty Images

Según lo reseñado por National Geographic en su página web, el principal problema radica en los malos hábitos y, sobre todo, en la dificultad para mantener los cambios en el tiempo. Errores comunes como elegir hábitos poco adecuados o no tener paciencia con el proceso explican por qué algunas personas logran sus metas y otras no.

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

En este sentido, uno de los aspectos clave es seleccionar hábitos que estén alineados con los objetivos planteados. Por ejemplo, si la meta es bajar de peso, es fundamental combinar el ejercicio con una alimentación adecuada. De lo contrario, los propósitos tienden a fracasar, ya que suele ser más sencillo definir lo que se quiere lograr que establecer las acciones concretas para conseguirlo.

BJ Fogg, director del Laboratorio de Diseño del Comportamiento de la Universidad de Stanford, advierte que un error frecuente es adoptar costumbres que no se ajustan a la meta deseada.

Otro fallo habitual al fijar objetivos es preocuparse en exceso por el tiempo que tomará crear un nuevo hábito. Aunque existen teorías y estudios que estiman plazos muy diversos —desde pocas semanas hasta varios meses—, centrarse en esa duración puede resultar contraproducente. Lo verdaderamente importante no es cuánto se tarda, sino mantener la constancia y el compromiso con el proceso.

Elegir hábitos inadecuados, no ser pacientes con el proceso y no sostener los cambios en el tiempo son razones clave por las que muchas personas fracasan. Foto: Getty Images

Ahora bien, aunque los malos hábitos pueden romperse, formarlos y eliminarlos implica procesos distintos. Estos suelen adquirirse con mayor facilidad porque generan placer inmediato al activar la dopamina, lo que puede provocar dependencia y dificultar su abandono, especialmente en casos como el consumo de alcohol o drogas. Aun así, los comportamientos positivos también pueden estimular las llamadas “hormonas de la felicidad” y ayudar a reemplazar las malas costumbres.

Aunque los expertos no coinciden en todos los consejos, existen ocho prácticas fundamentales que han demostrado ser efectivas tanto en la investigación científica como en la vida cotidiana, según la fuente en mención: