Solsticio de diciembre: cuándo es, qué significa y por qué es el día más largo del año

Este fenómeno astronómico se presenta cada año, pero no tiene una fecha fija absoluta en el calendario gregoriano.

Redacción Mundo
21 de diciembre de 2025, 1:25 a. m.
Momentos dorados del amanecer en el solsticio de verano del 20 de junio de 2020, como se ve en los paisajes urbanos de la ciudad de Toronto.
Momentos dorados del amanecer en el solsticio de verano del 20 de junio de 2020, como se ve en los paisajes urbanos de la ciudad de Toronto. Foto: Getty Images

Cada año, entre el 20 y el 23 de diciembre, se produce el fenómeno astronómico conocido como solsticio, también llamado solsticio del sur, que da lugar al día con mayor cantidad de horas de luz.

Este evento, que durante siglos ha despertado la curiosidad de quienes sienten interés por los misterios del universo, este 2025 se producirá el 21 de diciembre, con gran relevancia para la percepción del día y la noche en ambos hemisferios del planeta.

“Los solsticios ocurren dos veces al año. Estos días son los más largos (en el hemisferio de verano) y los más cortos (en el hemisferio de invierno) del año, y marcan el cambio de estación a verano e invierno, respectivamente”, explica la Nasa sobre este fenómeno astronómico.

Además, señala que no es producto de que la Tierra esté más cerca del Sol, sino de la inclinación de su eje, que determina cómo llegan los rayos solares a cada parte del planeta a lo largo del año.

En este contexto, el 21 de diciembre será el día más largo del año a causa del solsticio, debido a que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo y que da lugar, según el hemisferio, al día más largo o al más corto del año.

El solsticio de invierno marca la “muerte” anual del Sol, con las noches más largas y frías del año
El solsticio de invierno marca la "muerte" anual del Sol, con las noches más largas y frías del año Foto: Corbis via Getty Images

“El solsticio de diciembre trae consigo el día más corto y la noche más larga del año en lugares de la mitad norte del planeta, como Estados Unidos, mientras que la mitad sur experimenta el día más largo y la noche más corta”, precisa la misma fuente.

Por otro lado, indica que todos los lugares al norte del Ecuador tienen menos de 12 horas de luz diurna y todos los lugares al sur tienen más de 12 horas de luz diurna.

Asimismo, indica que aunque la inclinación de la Tierra respecto al plano de su órbita alrededor del Sol es prácticamente constante (23,5 grados), en el solsticio de diciembre, el hemisferio norte recibe la mayor cantidad de luz solar indirecta, lo que provoca temperaturas más bajas.

En cambio, en el hemisferio sur, que se presenta la mayor cantidad de luz solar directa, también es el reflejo de temperaturas más cálidas, marcando así el inicio del verano.

Además de su importancia científica, este fenómeno astronómico también es reconocido por su relevancia cultural y simbólica, pues en civilizaciones antiguas, como la maya, este momento del año era asociado a rituales y observaciones astronómicas.

