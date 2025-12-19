Estados Unidos

Nueva York ya eligió su regalo estrella de Navidad: la tecnología marca la preferencia

Las búsquedas en Google revelan que una consola de videojuegos domina el interés de los neoyorquinos en plena temporada festiva.

Margarita Briceño Delgado

19 de diciembre de 2025, 12:10 p. m.
Las búsquedas en Google delatan al regalo que está acaparando la atención de los compradores de última hora en Nueva York.
En pleno auge de las compras navideñas de 2025, la Nintendo Switch se convirtió en el regalo más buscado en el estado de Nueva York, de acuerdo con un análisis de Google Trends difundido por el New York Post, que cita datos procesados por la firma Zik Analytics.

El resultado confirma que, a pocos días de Navidad, el consumo digital ofrece pistas claras sobre las preferencias reales de los compradores.

Las búsquedas en Google anticipan el regalo más deseado en Nueva York

Según el New York Post, la Nintendo Switch lideró las consultas online en Nueva York por encima de otros dispositivos electrónicos, consolidándose como el objeto que más interés despierta entre quienes aún definen compras de último momento.

El patrón refleja una preferencia por opciones de entretenimiento versátiles y de alto reconocimiento, especialmente en una ciudad marcada por la diversidad de consumidores y una fuerte competencia comercial.

Desde una mirada más amplia, el comportamiento de búsqueda evidencia cómo las decisiones de compra ya no se toman únicamente frente a una vitrina.

Comparaciones de precios, disponibilidad inmediata y tendencias virales influyen cada vez más en la elección final, sobre todo cuando el calendario aprieta y las opciones se reducen.

Analistas citados por medios estadounidenses advierten que estos picos de interés suelen anticipar faltantes de stock y compras impulsivas en la recta final hacia Navidad.

Los papá gamers amarán este regalo y lo compartirán con sus hijos.
La Nintendo Switch se posicionó como el regalo más buscado en Nueva York en plena recta final de las compras navideñas. Foto: Nintendo

¿Por qué el consumo digital marca la tendencia de compras navideñas en 2025?

Especialistas citados por el New York Post coinciden en que la combinación de portabilidad, uso compartido y valor de entretenimiento ha convertido a la Nintendo Switch en un regalo percibido como “seguro” para distintos rangos de edad.

En un contexto de inflación moderada y presupuestos más controlados, estas características pesan más que la exclusividad o el lujo.

El impacto también se siente en el comercio de última hora.

En una ciudad como Nueva York, donde conviven grandes cadenas y tiendas independientes, el aumento de búsquedas relacionadas con la consola suele traducirse en mayor tráfico tanto online como presencial, con compradores que buscan asegurar disponibilidad inmediata antes de las fiestas.

Más allá del caso puntual, la tendencia expone un cambio sostenido en los hábitos de consumo navideño.

Los regalos tecnológicos ligados al entretenimiento, como la Nintendo Switch, han desplazado a opciones tradicionales y se consolidan como protagonistas de la temporada.

Para los analistas, este comportamiento confirma que la Navidad de 2025 está marcada por decisiones rápidas, guiadas por el interés digital y la validación que ofrecen las búsquedas en tiempo real.

