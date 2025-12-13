Suscribirse

Estados Unidos

Navidad mágica: los desfiles y eventos imperdibles en Estados Unidos del 16 al 25 de diciembre

Entre luces, barcos iluminados y transmisiones televisivas, Estados Unidos celebra la recta final de la temporada navideña con espectáculos que combinan tradición y entretenimiento familiar

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 11:38 a. m.
Los mejores destinos invernales para visitar en Navidad, según WalletHub.
La magia de la Navidad ilumina calles, lagos y parques en Estados Unidos, con desfiles y eventos que llenan de luz y alegría la temporada festiva. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La magia de la Navidad se vive intensamente en Estados Unidos entre el 16 y el 25 de diciembre, cuando ciudades y comunidades transforman calles, ríos y parques en escenarios llenos de luces, música y fantasía.

Desde desfiles por televisión, hasta embarcaciones decoradas, estos eventos marcan la culminación de la temporada y ofrecen experiencias únicas para familiares y viajeros.

Contexto: Las ciudades de Estados Unidos más pintorescas y mejor decoradas para disfrutar la Navidad. Hay villas de Santa Claus y luces de lujo

Los eventos más esperados de la temporada navideña

En la última semana, antes de Navidad, la tradición se adapta al ambiente festivo más íntimo y familiar.

  • Disney Parks Magical Christmas Day Parade

Uno de los eventos más esperados es el Disney Parks Magical Christmas Day Parade, que se transmitirá el jueves 25 de diciembre de 2025 desde los parques Disney.

Este espectáculo televisivo combina música, personajes clásicos y narrativas visuales que llevan la magia de los desfiles a millones de hogares, consolidándose como una cita ineludible para quienes buscan vivir la Navidad desde la comodidad del hogar o dentro de los parques temáticos.

Según el Disney Parks Blog, la edición de 2025 incluirá actuaciones en vivo y segmentos especiales de los personajes más emblemáticos, asegurando que grandes y pequeños disfruten de la experiencia navideña.

  • Lake Norman Lighted Christmas Boat Parade

En Carolina del Norte, la Lake Norman Lighted Christmas Boat Parade, programada para el 20 de diciembre, ofrece una propuesta diferente: barcos decorados con luces que navegan al atardecer sobre el lago, reflejando un espectáculo visual impresionante que combina música y creatividad local.

Como destacan los organizadores en MarineMax, esta tradición marina se ha consolidado como uno de los eventos más mágicos de la temporada, ideal para familias que buscan un ambiente más cercano y comunitario.

  • Christmas ship parades

Al mismo tiempo, ciudades costeras y lagos en todo el país continúan celebrando las tradicionales Christmas ship parades, donde embarcaciones de todos los tamaños se iluminan con decoraciones festivas, recorriendo ríos y bahías en noches previas a la Navidad.

Estas procesiones ofrecen una alternativa encantadora a los desfiles urbanos, y a menudo se complementan con mercados navideños y conciertos, ampliando la experiencia festiva más allá de la vista de los barcos iluminados.

Mientras tanto, en Nueva Orleans y otras localidades, pequeños desfiles y eventos de barrios mantienen viva la tradición con carrozas iluminadas, bandas locales y actividades para toda la familia, prolongando la atmósfera navideña hasta el día de Navidad.

Estas celebraciones locales reflejan el carácter comunitario de la Navidad estadounidense, donde la participación vecinal y la creatividad juegan un papel central.

Contexto: Así es por dentro el hotel de Estados Unidos en donde la Navidad dura todo el año
  • Mickey’s Very Merry Christmas Party

Entre los eventos más destacados está el tradicional Mickey’s Very Merry Christmas Party, en el Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, Florida.

Se trata de una fiesta nocturna especial que incluye desfiles, encuentros con personajes, música, luces y sorpresas temáticas.

En 2025 este evento se celebra en varias noches hasta el 21 de diciembre, ofreciendo un espectáculo navideño completo que va más allá de un solo desfile callejero.

Entre el 16 y el 25 de diciembre, Estados Unidos ofrece así una variedad de experiencias navideñas que van más allá de los desfiles tradicionales, combinando entretenimiento televisivo, eventos acuáticos y celebraciones comunitarias que invitan a disfrutar de la temporada con todos los sentidos.

Para quienes viajan, la recomendación de los expertos es planificar con anticipación, revisar los calendarios locales y combinar desfiles con mercados y festivales de luces, garantizando una experiencia navideña completa y memorable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo puede comprar a toda la Selección Colombia: este es su millonario sueldo

2. Estados Unidos revela quién dio la orden de incautar el buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

3. El país de Latinoamérica que consume tres veces más arroz que China

4. “Todavía está a tiempo”: Exmilitar venezolano en el exilio habló sobre posible negociación de Maduro para salir del poder

5. Carlos Antonio Vélez se regó tras la goleada de Junior a Tolima: esto dijo sobre Enamorado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNavidadDesfilesEventos

Noticias Destacadas

Los mejores destinos invernales para visitar en Navidad, según WalletHub.

Navidad mágica: los desfiles y eventos imperdibles en Estados Unidos del 16 al 25 de diciembre

(De izquierda a derecha): Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos

Disney se deja cautivar por la inteligencia artificial: Acuerdo con OpenAI permitirá que se utilicen sus personajes dentro de IA Sora

Logo NFL

Se juega la fecha 15 de la NFL este domingo 14 de diciembre de 2025 ¿Qué equipos realmente tienen posibilidades de llegar a playoffs?

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.