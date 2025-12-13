La magia de la Navidad se vive intensamente en Estados Unidos entre el 16 y el 25 de diciembre, cuando ciudades y comunidades transforman calles, ríos y parques en escenarios llenos de luces, música y fantasía.

Desde desfiles por televisión, hasta embarcaciones decoradas, estos eventos marcan la culminación de la temporada y ofrecen experiencias únicas para familiares y viajeros.

Los eventos más esperados de la temporada navideña

En la última semana, antes de Navidad, la tradición se adapta al ambiente festivo más íntimo y familiar.

Disney Parks Magical Christmas Day Parade

Uno de los eventos más esperados es el Disney Parks Magical Christmas Day Parade, que se transmitirá el jueves 25 de diciembre de 2025 desde los parques Disney.

Este espectáculo televisivo combina música, personajes clásicos y narrativas visuales que llevan la magia de los desfiles a millones de hogares, consolidándose como una cita ineludible para quienes buscan vivir la Navidad desde la comodidad del hogar o dentro de los parques temáticos.

Según el Disney Parks Blog, la edición de 2025 incluirá actuaciones en vivo y segmentos especiales de los personajes más emblemáticos, asegurando que grandes y pequeños disfruten de la experiencia navideña.

Lake Norman Lighted Christmas Boat Parade

En Carolina del Norte, la Lake Norman Lighted Christmas Boat Parade, programada para el 20 de diciembre, ofrece una propuesta diferente: barcos decorados con luces que navegan al atardecer sobre el lago, reflejando un espectáculo visual impresionante que combina música y creatividad local.

Como destacan los organizadores en MarineMax, esta tradición marina se ha consolidado como uno de los eventos más mágicos de la temporada, ideal para familias que buscan un ambiente más cercano y comunitario.

Christmas ship parades

Al mismo tiempo, ciudades costeras y lagos en todo el país continúan celebrando las tradicionales Christmas ship parades, donde embarcaciones de todos los tamaños se iluminan con decoraciones festivas, recorriendo ríos y bahías en noches previas a la Navidad.

Estas procesiones ofrecen una alternativa encantadora a los desfiles urbanos, y a menudo se complementan con mercados navideños y conciertos, ampliando la experiencia festiva más allá de la vista de los barcos iluminados.

Mientras tanto, en Nueva Orleans y otras localidades, pequeños desfiles y eventos de barrios mantienen viva la tradición con carrozas iluminadas, bandas locales y actividades para toda la familia, prolongando la atmósfera navideña hasta el día de Navidad.

Estas celebraciones locales reflejan el carácter comunitario de la Navidad estadounidense, donde la participación vecinal y la creatividad juegan un papel central.

Mickey’s Very Merry Christmas Party

Entre los eventos más destacados está el tradicional Mickey’s Very Merry Christmas Party, en el Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, Florida.

Se trata de una fiesta nocturna especial que incluye desfiles, encuentros con personajes, música, luces y sorpresas temáticas.

En 2025 este evento se celebra en varias noches hasta el 21 de diciembre, ofreciendo un espectáculo navideño completo que va más allá de un solo desfile callejero.

Entre el 16 y el 25 de diciembre, Estados Unidos ofrece así una variedad de experiencias navideñas que van más allá de los desfiles tradicionales, combinando entretenimiento televisivo, eventos acuáticos y celebraciones comunitarias que invitan a disfrutar de la temporada con todos los sentidos.