Suscribirse

Estados Unidos

Así es por dentro el hotel de Estados Unidos en donde la Navidad dura todo el año

En Pigeon Forge, el Inn at Christmas Place mantiene encendida la magia del 25 de diciembre los 365 días del año, con árboles, villancicos y suites que parecen sacadas de un set cinematográfico.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 12:02 p. m.
Así es por dentro el hotel donde la Navidad nunca termina, y lo que descubren los huéspedes al llegar te sorprenderá.
Así es por dentro el hotel donde la Navidad nunca termina, y lo que descubren los huéspedes al llegar te sorprenderá. | Foto: Instagram @innatchristmasplace

Con arquitectura bávara, desayunos festivos y un Santa que canta en vivo, este hotel en Tennessee, se ha convertido en un destino irresistible para quienes desean vivir diciembre sin esperar a que llegue el calendario.

¿Por qué conocer el Inn at Christmas Place?

Entrar al Inn at Christmas Place, en Pigeon Forge, Tennessee, es cruzar una frontera invisible entre la rutina y un mundo donde la Navidad nunca se apaga.

A primera vista, el exterior parece una posada bávara salida de un cuento invernal, con techos inclinados, balcones de madera y guirnaldas que no distinguen entre primavera o verano.

Pero el verdadero asombro comienza al atravesar la puerta principal, donde un aroma a canela y pino fresco envuelve al visitante antes de que la vista se sature con luces cálidas, árboles decorados y coronas que cuelgan como si fuera 24 de diciembre, sin importar el día del año.

El hotel, descrito por The Sun como un lugar que “vive la Navidad los 365 días del año”, ofrece una experiencia envolvente que lo ha convertido en un punto de peregrinación para amantes de las películas de Hallmark.

Allí, los árboles iluminados no se guardan en un depósito, sino que permanecen erigidos en cada habitación, desde las mini-suites hasta la ya célebre Santa Suite, equipada con chimenea, jacuzzi y detalles rojos y dorados que invitan a creer que Santa podría entrar en cualquier momento.

En los pasillos, la música navideña no suena como una repetición cansada, sino que es parte del ambiente.

Y una vez iniciado el día, la experiencia continúa con un desayuno caliente incluido que se ha convertido en otro de los atractivos del hotel.

Huevos, panes, waffles y bebidas calientes circulan entre familias, parejas y solitarios que coinciden en un mismo objetivo: vivir el espíritu navideño sin necesidad de un calendario.

El personaje icónico del hotel

Uno de los personajes más llamativos del lugar es el Singing Santa, un Santa Claus que no solo posa para fotos, sino que interpreta villancicos y canciones tradicionales, acompañado de guitarra.

Según The Sun, sus presentaciones se han vuelto parte de la identidad del hotel, al punto de que algunos visitantes reservan su estadía únicamente para coincidir con sus apariciones.

Otras atracciones que cautivan a los visitantes

En la zona de piscinas, el espíritu festivo también domina la escena. La Winter Wonder Lagoon, una piscina exterior estacional con toboganes decorados como trineos y cascadas similares a bastones de caramelo, hace que incluso un chapuzón en julio parezca un momento digno de un especial navideño.

A un costado se encuentra el Lazy Reindeer River, donde decenas de huéspedes flotan lentamente mientras luces decorativas se reflejan en el agua.

Para quienes prefieren actividades bajo techo, el hotel ofrece piscina climatizada, jacuzzi, gimnasio y espacios diseñados para encuentros familiares o de pareja, en medio de un ambiente íntimo y luces suaves.

Contexto: ‘Speed friending’, la nueva forma de hacer amigos que arrasa en las grandes ciudades norteamericanas; ¿se atrevería a hacerlo?

Toda esta experiencia se complementa con los pequeños detalles navideños.

Galletas recién horneadas por la tarde, cafés especiados con aroma a vainilla y canela, y personal vestido con colores navideños que guía a los visitantes como si fuesen parte de un elfo-equipo profesional, hace que la experiencia de disfrutar de este hotel, sea inolvidable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió el concierto de Dua Lipa en Bogotá: emocionante interpretación de un clásico de Shakira causó furor entre sus fans

2. Junior vs. Nacional: Horario y alineaciones del partido que dejaría encaminado a un finalista en Liga Betplay

3. ¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

4. Así es por dentro el hotel de Estados Unidos en donde la Navidad dura todo el año

5. Segundo extranjero que sale de Millonarios: Tendría todo listo para seguir su carrera en la Liga MX

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidoshotelNavidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.