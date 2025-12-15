Estados Unidos
Platos tradicionales que no pueden faltar en las mesas de Estados Unidos durante las cenas de Navidad y Año Nuevo
Algunos ingredientes son agüeros de riqueza y prosperidad para el año que inicia.
A días de la celebración de Navidad, o Noche Buena, y de Año Nuevo, son millones de personas las que están en preparativos para recibir a sus familias y amigos para compartir en las fiestas de fin de año. Las compras en estos días incluyen los regalos navideños y los ingredientes para la cena.
En Estados Unidos, donde es tradición cenar el 24 de diciembre, que este año será un miércoles, y se abren los regalos en la mañana del 25 de diciembre, las familias suelen comer pavo con salsas dulces, papas, pan de maíz y galletas de jengibre.
Estos son los platos más representativos en la cultura estadounidense para las celebraciones de diciembre, los cuales se pueden preparar desde cero o se encuentran en supermercados de cadena listos para calentar y servir.
- Primer Rib: En algunas regiones del país de Norte América se reemplaza en pavo por esta costilla de res. Las personas lo acompañan con verduras asadas como zanahoria, espárragos o papas.
- Pavo navideño: Este es un clásico tanto en el Día de Acción de Gracias como en Navidad, donde se prepara relleno de frutas frescas, hierbas aromáticas o con carne molida. Para acompañar, los estadounidenses suelen preparar puré de papa, mermelada de arándanos o verduras asadas.
- Relleno: Este suele llevar carne molida, pan seco, hierbas, ajo, cebolla y verduras. Algunas personas pueden servir como una guarnición independiente, pero es más tradicional introducir todos los ingredientes dentro del pavo. Este es el plato más representativo en las mesas navideñas de los estadounidenses.
- Salsa de arándanos: Esta mermelada suele acompañar el pavo y otros platos principales. Es tradición en las cenas navideñas y en Acción de Gracias.
- Puré de papa: Este es el acompañamiento más representativo de la cena de fiestas decembrinas. Los estadounidenses suelen prepararlo con mantequilla y crema para lograr una textura suave y cremosa.
- Pan de maíz: Otro infaltable para acompañar el plato principal, en especias al sur de Estados Unidos. Tiene un sabor dulce y una textura suave.
- Galletas de jengibre: Además de ser el complemento de la cena, ofreciendo el toque dulce, también es excelente como regalo en las visitas o para actividades navideñas, pues las personas —en particular los niños— disfrutan de decorarlas y armar casas de galleta.
- Cazuela de camote: Este tubérculo, también conocido como batata, se suele preparar con malvaviscos, mantequilla, azúcar y nueces. También es el acompañamiento dulce favorito de los estadounidenses.
- Tarta de manzana: La fruta, junto con nueces y canela, son ingredientes clave para las fiestas navideñas.
Para la comida de Año Nuevo, hay ingredientes que representan prosperidad, riqueza y buenos deseos para el año que inicia, por lo que las cenas típicas incluyen:
- Guisantes o frijoles: En especial los frijoles “black-eyed peas”, originarios del sur del país, se asocian con la riqueza. Estos se comen con carne de cerdo o jamón.
- Verduras verdes: Como el repollo, la col rizada, hojas de mostaza y acelgas representan el dinero, por lo que pueden ser símbolo de buena fortuna. Las personas preparan tocino o jamón junto con las verduras.
- Carne de cerdo: En algunos estados, esta carne simboliza prosperidad. Las preparaciones pueden ser asados, jamones o costillas con los acompañamientos.
- Pan de maíz: Es la guarnición predilecta en la mayoría de las celebraciones estadounidenses.