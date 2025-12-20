Estados Unidos

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

La mayoría de las tiendas minoristas cierran sus puertas en Navidad para que sus trabajadores puedan disfrutar de las festividades, sin embargo, en caso de que quiera realizar una compra, estas son las que atenderán este día festivo

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

20 de diciembre de 2025, 3:48 p. m.
Algunas farmacias y tiendas minoristas mantendrán operaciones el 25 de diciembre en Estados Unidos, aunque con horarios especiales por el feriado de Navidad.
Algunas farmacias y tiendas minoristas mantendrán operaciones el 25 de diciembre en Estados Unidos, aunque con horarios especiales por el feriado de Navidad. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar la Navidad, la mayoría de las grandes cadenas minoristas han decidido cerrar sus puertas por completo este 25 de diciembre, consolidando una tradición que prioriza que trabajadores y trabajadoras pasen la festividad con sus familias.

En contraste, algunos establecimientos considerados esenciales, como farmacias y tiendas de conveniencia, sí atenderán al público el 25 de diciembre, aunque con horarios reducidos.

Estas aperturas buscan cubrir necesidades básicas de último momento, especialmente en medicamentos, alimentos y artículos de emergencia, en una jornada marcada por servicios limitados y cambios respecto a un día habitual.

¿Qué regalar esta Navidad? Sorprenda con un viaje inolvidable a Estados Unidos

¿Qué tiendas si abrirán el 25 de diciembre?

  • Tiendas de conveniencia y estaciones de servicio

En casi todas las ciudades de EE. UU., las tiendas de conveniencia y estaciones de servicio son la opción más fiable si necesita algo el día de Navidad.

Cadenas como 7-Eleven, Circle K, Wawa, Sheetz, QuikTrip y Speedway suelen operar 24 horas, incluso el 25 de diciembre.

Además de combustible, ofrecen snacks, bebidas, alimentos básicos y artículos de farmacia de emergencia, un salvavidas para viajeros o familias que descubren a último momento que faltan ingredientes para la comida navideña o productos esenciales.

Estas tiendas no solo mantienen sus puertas abiertas; muchas de ellas incluyen cafetería, comida lista para llevar o secciones de supermercado pequeño que funcionan todo el día, lo que las convierte en puntos de referencia para compras mínimas sin interrupciones.

Convocatoria para personal que quiera trabajar durante la tempporada navideña (Photo: Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)
Varias farmacias y comercios en Estados Unidos abrirán el 25 de diciembre para atender necesidades básicas, con servicios y horarios limitados por Navidad. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images
  • Farmacias y tiendas de artículos esenciales

Tendrán horarios reducidos, pero estarán disponibles. Aunque la mayoría de los grandes minoristas tradicionales cerrarán en Navidad, farmacias y tiendas de productos esenciales sí operarán con horarios especiales.

CVS Pharmacy mantiene muchas de sus ubicaciones abiertas, algunas 24 horas y otras con horario reducido (por ejemplo, aproximadamente de 8 AM a 9 PM, dependiendo de la tienda).

All Day Blessings Walgreens también mantiene tiendas abiertas el 25 de diciembre con horarios modificados; muchas operan en horario diurno (por ejemplo, desde temprano por la mañana hasta la tarde), y algunas ubicaciones de 24 horas continúan con su servicio habitual.

Walgreens Corporate Site, Rite Aid y Duane Reade (parte de Walgreens en Nueva York), pueden abrir, aunque no todas las ubicaciones lo hacen y los horarios suelen ser más limitados.

Estas tiendas suelen ser tu mejor opción si necesitas medicamentos de venta libre, productos de cuidado personal o artículos de última hora para el hogar el día de Navidad.

  • Supermercados con disponibilidad parcial

Algunos supermercados seleccionados abren el 25 de diciembre, aunque no es la norma general y los horarios suelen ser más cortos que en días regulares.

Cadenas como Safeway, Albertsons y Giant (en el área de Washington D.C.), suelen seleccionar ciertas tiendas en zonas urbanas o cerca de hospitales para operar, por ejemplo, de 8:00 a. m. a 2:00 ó 3:00 p. m.

Navidad bajo presión: Costco alerta sobre retrasos en envíos y da la receta para que sus regalos lleguen a tiempo

Estas aperturas suelen responder a la demanda de quienes no pudieron completar su compra antes de la Navidad y necesitan alimentos, bebidas o productos básicos para la comida navideña sin planificarlo con anticipación.

En contraste con las opciones anteriores, las grandes cadenas de tiendas masivas no abrirán sus puertas: Walmart, Target, Costco, Sam’s Club, Trader Joe’s, Publix y Whole Foods permanecerán cerrados durante todo el día de Navidad.

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

Noticias Destacadas