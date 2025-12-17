Costco advirtió que la temporada navideña está ejerciendo una enorme presión sobre el sistema logístico en EE. UU., con envíos estándar de paquetes pequeños en riesgo de retrasarse justo cuando millones de consumidores buscan recibir regalos y compras antes del 25 de diciembre.

La clave, según la cadena, es comprar y enviar con anticipación.

Platos tradicionales que no pueden faltar en las mesas de Estados Unidos durante las cenas de Navidad y Año Nuevo

Demanda récord que presiona las entregas

Con la temporada de compras navideñas en pleno auge, la cadena de almacenes Costco ha emitido una advertencia para sus miembros, ya que los envíos estándar de artículos pequeños pueden enfrentar retrasos debido a la alta demanda de diciembre, especialmente si se realizan pedidos cerca de la fecha límite de Navidad.

La recomendación oficial es clara: planificar y hacer los pedidos con la mayor anticipación posible si se quiere que los regalos, productos de uso diario o compras de temporada lleguen antes del 25 de diciembre.

Los envíos de productos más grandes, como muebles, colchones o electrodomésticos, suelen experimentar menor presión logística; sin embargo, los paquetes pequeños son los que más sufren demoras.

El volumen récord de envíos navideños podría generar retrasos: planifique con anticipación y evita sorpresas. Foto: Getty Images

Pasos que Costco recomienda para evitar retrasos

Costco detalla varias estrategias para que sus miembros aseguren entregas en tiempo para Navidad, de acuerdo a lo que se explica en Diario Líbero.

Entrega el mismo día: disponible para cientos de artículos no comestibles en muchas zonas del país. Esta opción puede significar recibir tus compras en cuestión de horas. Registro en UPS My Choice: una herramienta que ofrece actualizaciones en tiempo real del envío y alertas si surge un problema, además de opciones para redirigir paquetes. Planificación anticipada: hacer los pedidos con suficiente antelación sigue siendo la estrategia más eficaz para evitar cuellos de botella por la enorme afluencia de compras.

Las ciudades de Estados Unidos más pintorescas y mejor decoradas para disfrutar la Navidad. Hay villas de Santa Claus y luces de lujo

Además, Costco está trabajando con sus proveedores de envío para mejorar la gestión del volumen adicional y anima a los compradores a activar las notificaciones de seguimiento para saber exactamente cuándo llegará cada paquete.

La recomendación de Costco es no dejar las compras y los envíos para última hora.

Planificar con antelación, aprovechar las opciones de entrega rápida y utilizar las herramientas de seguimiento disponibles puede marcar la diferencia entre una Navidad sin estrés y otra con paquetes que llegan después de los festejos.