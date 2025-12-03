Suscribirse

Para evitar estafas en Navidad, revise estos detalles clave para detectar páginas falsas y ofertas engañosas

Ante el aumento de estafas cada vez más convincentes, es importante adoptar hábitos digitales seguros que ayuden a evitar engaños durante la temporada decembrina.

Redacción Tecnología
3 de diciembre de 2025, 10:12 p. m.
Las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones.
Las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones | Foto: Getty Images

La temporada decembrina, tradicionalmente asociada con compras, celebraciones y ofertas, llega este año acompañada de una preocupante tendencia: el crecimiento acelerado de los fraudes digitales. A medida que más personas optan por adquirir regalos y productos a través de internet, los ciberdelincuentes intensifican sus estrategias para engañar a usuarios desprevenidos.

Esta situación no es nueva, ya que durante 2025, los expertos en ciberseguridad han identificado un notable incremento en el uso de inteligencia artificial para crear estafas más creíbles y personalizadas: desde sitios falsos casi idénticos a los originales hasta mensajes automatizados que imitan el tono de marcas reconocidas.

Estas son algunas de las formas en las que puede ser estafado en navidad y fin de año.
Estas son algunas de las formas en las que puede ser estafado en navidad y fin de año. | Foto: Getty Images

Entre las tendencias más destacadas se encuentran el phishing avanzado, donde correos y sitios falsos reproducen con exactitud los portales oficiales; el smishing, mediante mensajes SMS que ofrecen descuentos falsos o alertas de entrega inexistentes; y los fraudes con códigos OTP, en los que se solicita al usuario compartir su código de verificación para completar una compra o “confirmar una cuenta”.

Ante esto, la empresa SISAP alertan sobre nuevas formas de fraude en línea y comparten recomendaciones para comprar seguro en la temporada navideña.

Contexto: No ignore comportamientos extraños en su celular, porque podrían indicar que su cuenta está en riesgo de ser despojada

“Es fundamental verificar que los sitios sean legítimos, desconfiar de promociones con urgencia exagerada y confirmar siempre los canales oficiales antes de realizar un pago. Del mismo modo, los comercios también deben fortalecer sus mecanismos para la detección de comportamientos sospechosos que identifiquen patrones anómalos y los procesos de verificación de identidad del comprador y dispositivos utilizados”, afirmó Esteban Pinetta, analista de fraude digital de la empresa citada.

Adicionalmente, recomiendan adoptar hábitos digitales seguros antes, durante y después de realizar una compra en línea. Verificar que el sitio web comience con https:// y que el dominio sea legítimo; activar la Autenticación Multifactor (MFA) en correos electrónicos y banca electrónica; evitar las ofertas “demasiado buenas”; revisar los métodos de pago; y no compartir contraseñas ni códigos de verificación son algunas de las prácticas esenciales.

Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad.
Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad. | Foto: Getty Images

Además, los usuarios deberían utilizar de forma estratégica sus tarjetas de débito y crédito. Lo recomendable es emplear las tarjetas de crédito para compras en el extranjero o transacciones de mayor valor, debido a las protecciones adicionales que ofrecen y a las implicaciones en caso de fraude.

También es aconsejable consultar con el banco si la tarjeta cuenta con mecanismos de seguridad adicionales —como 3D Secure— y conocer cómo activarlos. Por su parte, las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones.

Las tarjetas de débito conviene reservarlas para retiros de efectivo o compras locales, aunque existen alternativas seguras para este tipo de operaciones.

Para evitar estafas en Navidad, revise estos detalles clave para detectar páginas falsas y ofertas engañosas

Redacción Tecnología
