Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Autoridades emiten alertas de retiro para varios productos que, según se informa, no cuentan con las normas de seguridad necesarias para ser distribuidos en los Estados Unidos.

Entre estos productos se encuentran barandas de cama, tocadores, juguetes y enchufes múltiples.

Meaicezli Play Purse Sets, tienen baterías a las que niños podría fácilmente acceder, de acuerdo con información presentada por Newsweek, 3090 unidades se retiraron.

Podrían generar la muerte. Foto: Fotorreferencia de una unidad neonatal del Hospital Francisco Valderrama de Turbo.

Riesgos médicos para un niño que ingiera una batería

Quemadura química y eléctrica: dado el caso que la batería se legue a quedar atascada en el esófago, esto podría ocasionar una reacción que puede quemar el tejido.

Otro de los productos implicados son los enchufe tipo regleta ANNQUAN modelos EX-D112-05 y EX-D106-25.

No tienen la protección necesaria contra la sobrecorriente, pueden calentarse hasta el punto de poder generar un incendio, de acuerdo con lo mencionado por Newsweek se han presentado alrededor de siete casos relacionados con fusibles fundidos, pero no se han registrado heridos ni incendios.

El producto fue comercializado a través de Amazon por parte de Hefei Juyuan Sporting Development durante un periodo que comprende entre diciembre del 2023 y octubre del 2025.

Este tipo de incidentes por productos que no cuentan con los elementos de protección frente a la sobrecorriente se puede agravar en épocas donde la decoración navideña requiere el uso de estos elementos en mayor cantidad.

Posibles incendios. Foto: Getty Images

Recomendaciones para evitar incendios en épocas navideñas

Verifique las regletas que vaya a utilizar cuenten con un sistema de interruptores automáticos o fusibles integrados que hagan el corte del flujo de energía cuando se evidencie una sobrecarga.

Asegúrese de utilizar luces navideñas con certificaciones de seguridad reconocidas.

Apague y desconecte todas las luces navideñas antes de acostarse a dormir.

Revise constantemente el estado de los cables y enchufes antes de hacer uso de ellos.

Otros productos

Cómodas de 9 cajones para tela comercializadas por HK Brilliant fueron retiradas, según se explica por significar un riesgo de vuelco y atrapamiento, especialmente en niños, 4740 unidades estarían involucradas en el retiro.

Otro de los productos son unas barandillas de cama portátiles JOKOSIS, estas también tienen un riesgo de atrapamiento y de asfixia, no cuentan con las advertencias requeridas para que puedan ser distribuidas, 12.000 barandillas retiradas.