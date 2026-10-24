Finanzas
¿Es momento de endeudarse o de aplazar las compras de diciembre? Esto dicen los expertos
Aunque el 41 % de los colombianos está evaluando solicitar un nuevo préstamo o refinanciar sus deudas, un 59 % optó por no buscarlo.
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24 de octubre de 2026 a las 6:30 a. m.
La Navidad concentra el 13 % del gasto total del año, según datos de BBVA Research. Foto: Getty Images - Composición SEMANA
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