Noticia para América de Cali desde Bogotá: se tomó una decisión por partido contra Inter en El Campín

América de Cali mantiene el gran nivel deportivo este semestre que le está ilusionando con algún título en el mes de diciembre. Por ahora, va por los primeros puestos en la Liga y espera obtener la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales. Por otra parte, está clasificado en las semifinales de la Copa Betplay.

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Este torneo es el segundo de más relevancia en Colombia y el ganador de la Copa Betplay obtendrá un cupo a la fase previa de Copa Sudamericana 2027. Más allá del boleto al torneo de la Conmebol, este título resulta clave para el América de Cali ya que nunca lo ha podido ganar en su historia.

En las semifinales, América enfrentará al Internacional de Bogotá en una serie que comenzará en Bogotá y cerrará en el Pascual Guerrero de Cali. Las miradas se colocan en el partido de ida, pues ambos clubes quisieran trasladar el partido al estadio El Campín. Por un lado, el equipo bogotano anhela tener una solvente taquilla, mientras que el Escarlata no tendría problema para convocar a su hinchada y ocupar las gradas del coloso de la 57.

Ya hay trámites para intentar trasladar el juego desde Techo a El Campín, en una gestión que parece muy complicada por dos razones, primero por el veredicto de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, que podría no abrirle las puertas a la hinchada del América de Cali por los antecedentes recientes y el choque que esas barras tuvieron con las de Santa Fe en meses pasados.

Por otra parte, Inter Bogotá quisiera tener su localía en El Campín, pero el panorama resulta difícil debido a los hechos recientes que han puesto la gramilla del escenario deportivo en jaque. Además, el cronograma del mes de noviembre está apretado con conciertos y juegos de Santa Fe y Millonarios.

Por si fuera poco, en las redes sociales avanza una iniciativa de no llenar al estadio, en taquilla para el rival, por la demanda ante el TAS del Inter Bogotá por el caso Yhormar Hurtado. Aún no hay fechas para los partidos, pero se cree que en las dos primeras semanas de noviembre se podía jugar la serie.

América eliminó al Barranquilla

En cuartos de final, América de Cali hizo lo que el Junior ni Millonarios pudieron: eliminar al Barranquilla FC de la Copa. Uno de los equipos con peor rendimiento en el torneo de la segunda división había dado la sorpresa en las fases anteriores de esta competición, tras dejar en el camino a su hermano mayor y al equipo bogotano, cuando ambos partían como favoritos.

Hinchas del América de Cali en el Campín Foto: Cortesía para El País

El conjunto escarlata no solo se llevó la victoria, sino que goleó 4-0 con total autoridad. El dominio del equipo vallecaucano fue tal que el árbitro no concedió tiempo de reposición, y el gigante vallecaucano ratificó su clasificación entre los cuatro mejores de la competencia.