¿De qué forma los comercios colombianos pueden garantizar la seguridad y evitar fraudes en las compras navideñas?

Miles de personas buscan las mejores ofertas por medio de los portales web.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 10:26 p. m.
La tecnología puede ser una gran aliada a la hora de hacer las compras navideñas.
Las plataformas pueden ser una gran aliada a la hora de hacer las compras navideñas.

En las próximas semanas, miles de personas realizarán sus compras de fin de año con el objetivo de poder conseguir los regalos para sus familiares. Sin embargo, una de las principales metas para las empresas y comercios es poder garantizar la seguridad de las transacciones y evitar los robos o fraudes por internet.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), solo la facturación de las ventas digitales crece cerca de un 21 % durante el último mes del año, impulsadas por las compras navideñas, el pago de primas y los eventos de descuentos que cierran el calendario de consumo.

Compras de Navidad - Compras navideñas
Las empresas aumentan las medidas de seguridad por la gran cantidad de clientes.

Este aumento en el volumen de transacciones también incrementa los riesgos asociados al fraude, los contracargos y los retos operativos en la gestión de pagos.

Frente a esos desafíos, las organizaciones requieren infraestructuras de pago más seguras, interoperables y eficientes, capaces de sostener altos volúmenes de operación sin comprometer la experiencia del usuario.

Según Juan David Rúa, CEO de ePayco, la seguridad es un diferenciador de competitividad que no se limita a evitar pérdidas económicas.

“Las empresas que implementan sistemas antifraude robustos, gestión activa de contracargos y seguridad de múltiples capas logran aumentar la confianza del consumidor y mejorar la conversión de ventas digitales, especialmente en épocas de alta demanda. Por ello, nuestro modelo agregador cuenta con mecanismos avanzados de autenticación y monitoreo que garantizan la integridad de cada operación”, explica.

Los regalos de Navidad se puede comprar a través de los diferentes comercios electrónicos.
Los regalos de Navidad se puede comprar a través de los diferentes comercios electrónicos.

Además, las empresas que cuenten con esta herramienta podrán tener acompañamiento en la resolución de contracargos, una situación que suele intensificarse durante los picos de la facturación de fin de año.

Mediante un equipo especializado en gestión y prevención de fraudes, que supervisa de manera continua las transacciones para mitigar riesgos, las compañías podrán preservar la confianza de sus consumidores en el ecosistema digital.

El directivo de ePayco explica que si bien el modelo agregador representa un avance significativo, su adopción no excluye otras soluciones, como los gateways de pago, que pueden coexistir para optimizar la eficiencia y la seguridad de las operaciones. “En conjunto, estas herramientas contribuyen a la consolidación de un entorno de pagos más sólido y confiable”, afirma.

De cara a la temporada de cierre de año, cuando el comercio alcanza sus mayores niveles de actividad, la simplificación de procesos y el fortalecimiento de la seguridad digital se perfilan como prioridades estratégicas para las empresas colombianas.

