Nequi anuncia cambio para sus usuarios: así podrán hacer depósitos y retiros

Nequi incorporó los establecimientos OXXO a su red de corresponsales en Colombia, a través de su aliado Puntored, para ampliar los puntos habilitados para realizar depósitos y retiros de dinero. La operación hace parte de la estrategia de la compañía para complementar sus servicios digitales con alternativas de acceso a efectivo.

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Según informó la entidad, su red física llega al 99 % de los municipios del país y está respaldada por más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 corresponsales Nequi que operan mediante aliados.

Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos. Foto: Nequi

La incorporación de OXXO suma nuevos establecimientos a los canales disponibles para los usuarios. La cadena registra más de 12 millones de visitas mensuales por su actividad comercial habitual, de acuerdo con la información entregada por Nequi.

Los usuarios podrán realizar depósitos y retiros en los puntos habilitados, mientras que la aplicación seguirá siendo el canal para administrar el dinero y acceder a servicios como transferencias, pagos, ahorro, crédito y recepción de remesas, entre otras opciones.

La red de corresponsales también incluye establecimientos de cadenas y comercios como ARA, Olímpica, Ísimo, Corbeta, Farmatodo y Farmanorte, mediante aliados agregadores como Puntored y PTM.

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La cobertura comprende municipios por fuera de las principales ciudades. El comunicado menciona a Cumaribo, Vichada, como ejemplo de la presencia de corresponsales Bancolombia en territorios con dificultades de acceso a servicios financieros. Este municipio se encuentra a 756 kilómetros de Puerto Carreño y a 494 kilómetros de Villavicencio.

“Sumar nuevos puntos, como OXXO a través de nuestro aliado Puntored, nos permite ampliar esa presencia y estar disponibles en más lugares que hacen parte de la cotidianidad de nuestros usuarios”, afirmó Alejandra Santa Botero, gerente de Negocios de Nequi.

Nequi lanzó nuevas opciones para sus usuarios. Foto: Nequi / Getty Images

La compañía señaló que la red de corresponsales complementa las operaciones que pueden realizarse desde la aplicación, especialmente cuando los usuarios necesitan disponer de efectivo o ingresar dinero a sus cuentas.

Asimismo, recomendó utilizar únicamente los puntos autorizados e iniciar los depósitos y retiros siguiendo las indicaciones de la aplicación. Nequi también recordó que no solicita claves, códigos QR ni información personal por llamadas, mensajes o redes sociales, y pidió verificar el valor de cada transacción antes de confirmarla.