La industria aérea europea enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre. La aerolínea de bajo costo Norse Atlantic Airways atraviesa una delicada situación económica que la llevó a suspender todos sus vuelos y advertir que podría declararse en quiebra si no consigue financiación de manera urgente.

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La compañía noruega comunicó el jueves, 26 de noviembre, que detendría sus operaciones mientras intenta encontrar una salida a sus dificultades financieras. La decisión llegó un día después de que reconociera que sus recursos económicos estaban en una situación crítica y que necesitaba capital para mantener sus actividades.

Pero los problemas no terminaron con la suspensión de los vuelos. Este viernes, 27 de noviembre, la empresa informó que recibió notificaciones de los arrendadores para dar por terminados los contratos de alquiler de los 12 aviones que conforman su flota. Norse Atlantic manifestó que no está de acuerdo con la validez de estas notificaciones.

Miles de vuelos serán cancelados. Foto: 123RF

Su Junta Directiva advirtió que podría iniciar el proceso correspondiente si no logra concretar una solución financiera de manera urgente.

En paralelo, la empresa mantiene conversaciones con inversionistas para conseguir financiación y contempla una posible adquisición que permita mantener el negocio en funcionamiento. Sin embargo, hasta el momento no existe certeza de que estas negociaciones lleguen a buen término.

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La situación también ha golpeado fuertemente a la compañía en el mercado bursátil. Después de conocerse sus dificultades financieras, sus acciones registraron una caída cercana al 85 %. La presión continuó con nuevas pérdidas tras los anuncios relacionados con los contratos de sus aeronaves.

Uno de los mayores problemas para Norse Atlantic es que su operación depende de una flota de 12 Boeing 787 Dreamliner, utilizados principalmente para cubrir rutas internacionales de larga distancia.

Los viajeros deben revisar con anterioridad la condición de sus vuelos. Foto: Getty Images/500px

Los contratos de arrendamiento de estas aeronaves recibieron notificaciones de terminación por parte de sus propietarios. La aerolínea, sin embargo, sostiene que dichas notificaciones no son válidas y anunció que controvertirá esa decisión.

Este escenario complica todavía más una eventual reanudación de los vuelos, pues incluso si consigue financiación, deberá resolver la situación contractual de los aviones que necesita para operar.

*Con información de AP.