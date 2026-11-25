SanCor, una de las empresas lácteas más conocidas de Argentina, fue declarada en quiebra después de varios años de dificultades económicas que afectaron su producción y sus operaciones. La compañía, fundada en 1938, no logró recuperarse de sus problemas financieros y ahora enfrenta la venta de sus fábricas y marcas comerciales.

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La cooperativa, que nació de la unión de productores de leche de las provincias de Santa Fe y Córdoba, llegó a ser una de las principales referentes de la industria láctea argentina. Entre sus productos se encuentran quesos, leche, mantequilla, crema y leche en polvo.

La empresa cuenta con cerca de 900 empleados. Foto: getty

Sin embargo, durante los últimos años comenzó a enfrentar problemas económicos, acumulación de deudas, reducción de su producción y dificultades para pagarles a sus trabajadores y proveedores. En febrero de 2025 había iniciado un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, pero las medidas no fueron suficientes para evitar la quiebra.

La empresa acumulaba deudas superiores a los 120 millones de dólares cuando solicitó formalmente su propia quiebra. Con la decisión judicial, se abrió el camino para vender sus activos, entre ellos seis plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, además de sus marcas comerciales.

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Aunque inicialmente se esperaba que la venta se realizara durante 2026, el proceso fue aplazado hasta el primer trimestre de 2027. Mientras tanto, otras compañías del sector han mostrado interés en utilizar algunas de las instalaciones para mantener la producción.

Diversas empresas buscan operar en las plantas de la marca. Foto: Getty Images

Entre ellas están Milkaut, Punta del Agua y Failar, que presentaron propuestas para fabricar sus productos en las plantas de SanCor. La iniciativa permitiría que las instalaciones continúen funcionando mientras se define su futuro.

La situación también mantiene en incertidumbre a los trabajadores. Cerca de 900 empleados siguen vinculados a la compañía, en medio de un proceso que podría cambiar la estructura de una empresa que durante décadas tuvo presencia en los hogares argentinos.