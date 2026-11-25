María Lorena Gutiérrez presentó su renuncia a la presidencia del Grupo Aval. La decisión fue comunicada a través de una carta enviada durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026 a todos los empleados del conglomerado financiero, en la que anunció el cierre de su etapa profesional al frente de la organización.

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En la comunicación, dirigida a los colaboradores, Gutiérrez explicó que tomó la decisión después de cerca de ocho años vinculada al Grupo Aval, de los cuales los últimos dos años y medio estuvo al frente de la presidencia.

“Hoy les escribo para contarles que después de cerca de ocho años en el Grupo Aval, los últimos dos y medio como su presidente, he tomado la decisión de cerrar esta etapa profesional y presenté mi renuncia ante la Junta Directiva”, señaló en el documento.

Se espera que durante la mañana de este miércoles se haga pública la información relevante ante la Superintendencia Financiera, entidad ante la cual el Grupo Aval deberá comunicar oficialmente la decisión.

La directiva también aprovechó la comunicación para agradecer a los trabajadores por el compromiso y los resultados alcanzados durante su permanencia en la organización. Destacó que uno de los mayores reconocimientos para ella fue haber trabajado con los miles de colaboradores que hacen parte del grupo empresarial.

“Me siento orgullosa de los avances que logramos y, especialmente, de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar”, expresó.

En la carta, Gutiérrez hizo un balance de algunos de los principales avances financieros y corporativos del Grupo Aval durante 2025 y 2026.

Entre los resultados, mencionó que el conglomerado alcanzó una utilidad neta superior al 70 % frente a 2024 y que, durante el segundo trimestre de 2026, registró su mayor rentabilidad sobre el patrimonio en cuatro años.

María Lorena Gutiérrez Botero, renunció al Grupo Aval. Foto: Esteban Vega - SEMANA

También destacó la integración de las fiduciarias en Aval Fiduciaria, entidad que, según señaló, es hoy líder en el país, así como la integración de los sistemas de pagos con GoU Payments, proceso con el que se amplió la participación del grupo en la cadena de valor de los servicios financieros.

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Otro de los puntos mencionados fue el avance en la captura de sinergias a través de Aval Valor Compartido, iniciativa que permitió centralizar procesos como compras y abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento.

Finalmente, agradeció a los colaboradores por acompañarla durante estos años y señaló que los logros alcanzados fueron resultado del trabajo colectivo.