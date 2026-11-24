Durante la primera rendición de cuentas de Confécamaras, el gremio que agrupa a 58 Cámaras de Comercio en el país, su presidente, Nicolás Botero-Páramo, habló con SEMANA sobre el balance de su primer año de gestión y los retos que enfrentan las empresas de cara a 2027.

Cinco factores que determinan la supervivencia de las empresas en Colombia

SEMANA: ¿Cómo se comportó el crecimiento y la creación de empresas durante 2026?

Nicolás Botero-Páramo: Entre 2024 y 2025 vimos un crecimiento de cerca del 4 %; este año se mantienen unas cifras similares. Aún no hemos cerrado el año, pero creemos que estamos creciendo de forma orgánica en la generación de empleos. Hoy el reto en Colombia no es crear empresa, el reto es sostenerse. Dos de cada tres empresas que se registran no duran más de 5 años en el registro. Eso quiere decir que el 66 % del tejido empresarial tiene muchos retos para permanecer este período estrecho de años.

SEMANA: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los empresarios de cara al 2027?

N. B.: Hoy lo que uno puede encontrar en los empresarios es su necesidad de permanecer, abrir una empresa, continuar con su actividad y crecer. Nosotros ahí aportamos desde la Confederación y las Cámaras en diferentes tipos de programas para que las empresas puedan registrarse y volverse formales. Esa es la primera necesidad de una empresa: poder ampliar su oferta de servicios y su demanda de clientes. También estamos en la tarea de lograr que las empresas tengan penetración en mercados internacionales.

SEMANA: ¿Qué proponen para lograr formalizar más empresas en Colombia?

N. B.: Ese es el gran reto de Colombia. Nosotros estamos poniendo tecnología y simplicidad para que el registro sea muy sencillo, rápido y a un bajo precio. Estamos comprometidos en quitarles todas las cargas que se pueda a los empresarios. Ahí hay un proyecto de ley importante, el de competitividad y reducción de trámites. Allí estamos aportando, pero también hay que hacer un esfuerzo cultural para que la gente entienda que ser formal no es un capricho y que viene con un montón de ventajas. Cuando uno está en un registro, uno se hace visible y se vuelve sujeto al crédito, generando confianza y obteniendo más clientes.

El gremio advirtió que 2 de cada 3 empresas en el país no logran superar sus primeros 5 años. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo se alían con el proyecto de la ‘Ruta Milagro’ del gobierno De La Espriella?

N. B.: La Ruta Milagro consiste en contar con recursos y programas disponibles para que los emprendedores puedan ir a su Cámara de Comercio y preguntar cómo formalizarse. La Ruta Milagro es pasar de informal a emprendedor. El presidente lo ha mostrado con don Luis Felipe, llevándolo a diferentes instancias para su formalización, y eso es la ‘Ruta Milagro’: crecer en tu actividad empresarial contando con todos los programas y proyectos para que lo puedas hacer.

SEMANA: ¿Qué expectativas tiene el gremio para 2027 frente al crecimiento empresarial?

N. B.: Estamos muy interesados en que llegue inversión y en simplificarle la vida al empresario. También estamos muy comprometidos con ese crecimiento del 6 % que nos ha propuesto el Gobierno Nacional y las Cámaras de Comercio; pondremos todo lo que tengamos en nuestro haber para que eso pase y para que el empresario pueda ir a misiones comerciales, innovar su producto y llegar a más mercados.

SEMANA: ¿Qué piensan sobre la Ley de Rescate Económico?

N. B.: Uno puede decir como Confederación responsable que hoy las finanzas del Estado están bastante descuadradas. El déficit fiscal es muy alto y el ajuste va a tocar hacerlo. Los mecanismos de dónde y cómo encontrarlo están en la habilidad del Congreso y los diferentes sectores productivos para que logren entender el momento y hacer el esfuerzo.