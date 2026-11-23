Colombia tiene talento para integrar juntas directivas de empresas en América Latina, pero todavía está lejos de reconocer económicamente sus responsabilidades. A la baja remuneración se suman la falta de preparación para tomar decisiones tecnológicas y una cultura empresarial que concentra buena parte del poder en los presidentes ejecutivos.

Ese es el diagnóstico de Andrés Bernal, socio de Governance Consultants y especialista en gobierno corporativo, quien considera que, pese a los avances de las últimas dos décadas, las juntas colombianas todavía enfrentan dificultades para consolidarse como órganos de dirección estratégica.

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Una de las principales debilidades está en los honorarios. Según Bernal, mientras en Colombia persisten esquemas de aproximadamente 1.000 dólares por sesión, con algunas empresas que pagan 3.000, en otros mercados de la región las remuneraciones pueden rondar los 7.000 dólares.

“Colombia no solo está mal, está muy mal comparada incluso con sus pares: Perú, Chile, México, Centroamérica”, advierte.

La brecha resulta especialmente problemática porque las responsabilidades de los directores han aumentado. Hoy deben intervenir en decisiones sobre estrategia, riesgos, sucesión de ejecutivos, transformación tecnológica y sostenibilidad del negocio.

Las juntas directivas pasaron de estar conformadas por amigos de los dueños de las empresas, que lo hacían en forma honorífica, a estar compuestas por profesionales que deben ser bien remunerados. Foto: Getty Images

Para Bernal, parte del problema es que algunas compañías siguen considerando sus juntas como un requisito formal y no como una instancia que puede aportar valor. Mientras destinan recursos importantes a contratar presidentes ejecutivos, prestan menos atención a la conformación y profesionalización de sus órganos directivos.

El rezago tecnológico

La segunda gran debilidad de las juntas directivas de empresas colombianas radica en su capacidad para entender la transformación tecnológica de los negocios. Bernal sostiene que muchos directores todavía reducen estas discusiones a la compra de software, servidores o sistemas informáticos, cuando deberían analizar cómo la inteligencia artificial, la innovación y los cambios digitales afectan la competencia, los clientes y los modelos de negocio.

“Las juntas no saben todavía cómo agarrar eso”, afirma.

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Una encuesta realizada por Governance Consultants con BID Invest encontró, según Bernal, que las juntas latinoamericanas reconocen la importancia de estas tecnologías, pero tienen dificultades para incorporarlas en sus agendas y procesos de decisión.

El problema también exige revisar los perfiles de sus integrantes. Aunque tradicionalmente predominan profesionales entre 45 y 65 años, empieza a crecer el interés por incorporar personas más jóvenes, con experiencia en emprendimiento y transformación digital.

Talento que se exporta

Pese a esas limitaciones, Colombia tiene una fortaleza: la calidad de sus miembros de junta independientes. Según Bernal, los profesionales colombianos son especialmente valorados en Centroamérica por su experiencia y capacidad para participar en decisiones empresariales.

La comunidad de iDirectores, creada por Governance Consultants, ya tiene 800 miembros. Foto: Getty Images/Johner RF

La oferta de talento, incluso, supera la demanda de posiciones disponibles, situación que también contribuye a mantener bajos los honorarios.

Otra fortaleza es la mayor conciencia sobre las responsabilidades de las juntas. Accionistas y administraciones exigen resultados, cuestionan sus aportes y esperan una participación más activa en la orientación de las compañías.

Sin embargo, persiste una característica del gobierno corporativo colombiano: el protagonismo excesivo del presidente ejecutivo. A diferencia de otros mercados, donde el presidente de junta ejerce un liderazgo claramente definido, en Colombia su papel puede limitarse a moderar reuniones.

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Bernal considera que fortalecer esa figura ayudaría a distribuir responsabilidades y garantizar continuidad cuando cambia el CEO.

El desafío también consiste en extender mejores prácticas a empresas familiares, pymes, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones estatales, pues la discusión sigue concentrada en las grandes compañías.

Para Bernal, el balance es favorable frente a veinte años atrás, aunque falta avanzar en profesionalización, remuneración y rendición de cuentas. La presión de los accionistas será determinante: las juntas tendrán que demostrar qué aportan y por qué merecen ocupar un lugar en las decisiones empresariales.